حملات مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين في الإسكندرية

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملات مكبرة بمنطقة المنشية نطاق حي الجمرك، شملت رفع إشغالات وإزالة كافة المخالفات التي تعيق حركة المرور، بناء على تكليفات اللواء رشاد فاروق مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية.



وجاءت الحملة بقيادة العميد أيمن بيومي مدير ادارة شرطة المرافق وشملت الحملة، التحفظ على العديد من الإشغالات وفتح الطريق وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي أمام المارة والمركبات والقضاء على كافة استحواذات الأرصفة بنطاق الشوارع بمنطقة المنشية.



وتم رفع الإشغالات بمناطق شارع فرنسا وسوق الميدان وشارع الجزائر وميدان التحرير والجندي المجهول، وكذلك فتح الطريق لسيارات الإطفاء، ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

جاءت الحملة، بتواجد اللواء وليد منصور رئيس حي الجمرك، وسكرتير عام الحي وضباط مرافق الإسكندرية وإدارة أشغال الطريق والتدخل السريع بحي الجمرك.

