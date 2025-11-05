الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين في الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية
18 حجم الخط

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملات مكبرة بمنطقة المنشية نطاق حي الجمرك، شملت رفع  إشغالات وإزالة كافة المخالفات التي تعيق حركة المرور، بناء على تكليفات اللواء رشاد فاروق مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية.

 

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

تعرف على قرارات المجلس التنفيذي لمحافظة سوهاج


وجاءت الحملة بقيادة العميد أيمن بيومي مدير ادارة شرطة المرافق  وشملت الحملة، التحفظ على العديد من الإشغالات وفتح الطريق وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي أمام المارة والمركبات والقضاء على كافة استحواذات الأرصفة بنطاق الشوارع بمنطقة المنشية.


وتم رفع الإشغالات بمناطق شارع فرنسا وسوق الميدان وشارع الجزائر وميدان التحرير والجندي المجهول، وكذلك فتح الطريق لسيارات الإطفاء، ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

جاءت الحملة، بتواجد اللواء وليد منصور رئيس حي الجمرك، وسكرتير عام الحي وضباط مرافق الإسكندرية وإدارة أشغال الطريق والتدخل السريع بحي الجمرك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن الإسكندرية الاسكندرية المنشية اللواء رشاد فاروق

مواد متعلقة

طرح رخصتين جديدتين لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت الرمادي

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

الأكثر قراءة

بحار من الثروة.. ومستنقعات من الفقر

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

الذهب يرتفع بنسبة 1.30% عالميا والأونصة تسجل 3985.03 دولار

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار البيض اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، مخيريق اليهودي "استشهد في أُحُد وأثنى عليه الرسول"

صفة آخر الزمان تظهر حاليًا، وعلي جمعة يكشف سر انتشار الفساد في الأرض

تفسير حلم الربح في المنام وعلاقته بالفوز بمبلغ مالي كبير

المزيد
الجريدة الرسمية