ليس من بينها عدم سداد المصروفات، حالات المنع من أداء الامتحان بالجامعات

شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، بسبب منع بعض الطلاب من قسم تجارة إنجليزي من أداء امتحانات الميدتيرم، بسبب عدم سداد المصروفات.

أزمة طلاب كلية تجارة جامعة القاهرة

وبعد تدخل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تم احتواء الأزمة، حيث أصدر مجموعة قرارات لمصلحة الطلاب، أهمها إعادة الامتحانات.

وبعد ما حدث مع طلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة، بدأ معظم طلاب الجامعات في البحث عن أسباب المنع من أداء الامتحانات وفقا للقوانين المنظمة، وهو ما نرصده في هذا التقرير.

أسباب المنع من دخول الامتحان بالجامعات

أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، أن منع الطلاب من أداء الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات لا يعد قانونيا لأن القانون لم ينص على ذلك.

ولفتت المصادر إلى أن هناك حالات معينة في القانون تمنع من أداء الامتحانات لكن ليس من بينها عدم سداد المصروفات الدراسية.

وأشارت المصادر إلى أنه من بين تلك الحالات عدم الالتزام بحضور 75% من المحاضرات والجوانب العملية من المقررات الدراسية.

وحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد إجراء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول او امتحانات الميدتيرم بالجامعات مع وضع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي بحيث يتم إجرائها خلال شهر نوفمبر الجاري.

حالات المنع من أداء الامتحانات في قانون تنظيم الجامعات

وفقا للمادة (125) من قانون تنظيم الجامعات فإنه يعتبر راسبا ويمنع من الامتحان كل من قام او شرع في الغش، ونصت المادة على:" كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويُضبط في حالة تلبس يُخرَج من لجنة الامتحان ويُحرم من دخول باقي الامتحان، ويعتبر راسبًا في جميع مواد الامتحان، ويُحال إلى مجلس التأديب".

كما نصت المادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، أنه إذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بغير عذر يقبله مجلس الكلية يُعتبر راسبًا في هذه المادة بتقدير ضعيف جدًا.

او في حالة عدم استيفاء نسبة الحضور اللازمة للدراسات العملية تحديدا في كليات الطب والصيدلة والأسنان، الهندسة، العلوم، التربية الرياضية، التمريض، بحيث لا يسمح بدخول الامتحان العملي أو النهائي إلا بعد استيفاء نسبة الحضور التي تحددها اللوائح وهي غالبا 75%.

كما أن عدم تسجيل الطالب للمقررات الدراسية رسميا يجعله غير مدرج بكشوف الامتحان مما يصبح عائقا لأداء الامتحانات.

