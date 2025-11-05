اتحاد الغرف التجارية: دور محوري للمنتدى المصري الخليجي لتحقيق التكامل الاقتصادي

18 حجم الخط

أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية منتدى التجارة والاستثمار الذى تستضيفه مصر الاثنين المقبل فى الانتقال من مجرد تبادل تجاري إلى تحقيق تكامل صناعي واستثماري حقيقي، خاصة في القطاعات التي تضمن استدامة النمو والأمن الاقتصادي المشترك.

تعزيز وتنمية العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي

وأضاف أن المنتدى يهدف الى تعزيز وتنمية العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بشكل أساسي عبر الارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع.

وقال المكاوى: إن المنتدى بمثابة منصة هامة لالتقاء قادة الحكومات، والغرف التجارية، ورجال الأعمال، والمستثمرين من الجانبين لتبادل الحوار والخبرات، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية، بإطلاق المزيد من الشراكات والتحالفات بين القطاع الخاص المصري والخليجي في مختلف المجالات، وزيادة التبادل التجاري وتشجيع إقامة علاقات تجارية جديدة، ومضاعفة الاستثمارات الخليجية الموجهة إلى مصر.

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة والإصلاحات الاقتصادية والمزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين. لتحقيق التكامل الاقتصادي خاصة في مجالات مثل الصناعات الغذائية والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والعمل على تعميق الصناعة المشتركة وإحلال الواردات، ومعالجة أي تحديات قد تواجه المستثمر الخليجي.

وأشار المكاوى إلى أنه من المنتظر أن يخرج المنتدى الهام بالعديد من المكاسب للطرفين من خلال التركيز بشكل كبير على القطاعات التي تخدم أهداف التكامل الصناعي والأمن الغذائي والبنية التحتية، والزراعة واستصلاح الاراضى، باستخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة لزيادة الكفاءة والإنتاجية، والتصنيع الغذائي بإنشاء مصانع مشتركة لإنتاج الأغذية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعميق المكون المحلي والصناعات المشتركة لخدمة الأسواق الإقليمية والعالمية، والاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وإنشاء صناعات كثيفة للبتروكيماويات والأسمدة.

