خبير في الشأن الأفريقي: السودان يواجه انهيارا غير مسبوق يهدد بتفكك الدولة

كشف الدكتور محمد رشوان، الخبير المتخصص في الشأن الأفريقي، أن السودان يعيش مرحلة غير مسبوقة من الانهيار السياسي والإنساني، بعد أن تحول الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى حرب شاملة تمزق جسد الدولة وتهدد استقرار الإقليم بأكمله.

وأوضح أن سقوط مدينة الفاشر بعد حصار دام أكثر من خمسمائة يوم يمثل نقطة تحول خطيرة في موازين القوى، ويعكس انهيار الضوابط العسكرية واتساع رقعة الفوضى.

وأكد رشوان في تصريح لـ"فيتو" أن التقارير الواردة من ولايتي دارفور وكردفان تشير إلى وقوع عمليات قتل جماعي واغتصاب ونهب ممنهج للمرافق المدنية، ما يعزز المخاوف من اقتراب السودان من مرحلة الانقسام الفعلي، مع سيطرة الجيش على الشرق والعاصمة، والدعم السريع على الغرب، بما ينذر بقيام كيانات موازية تمهد لتفكك الدولة.

وأشار إلى أن مؤسسات التغذية التابعة للأمم المتحدة أعلنت عن تفشي المجاعة في مدينتي الفاشر وقدوغلي نتيجة انهيار سلاسل الإمداد واستخدام الحصار كسلاح حرب، حيث يعيش المدنيون أوضاعًا مأساوية وصلت إلى حد تناول الأعلاف للبقاء على قيد الحياة.

وكشفت التقارير عن نزوح ملايين السودانيين داخليا، ولجوء مئات الآلاف إلى دول الجوار مثل تشاد ومصر وإثيوبيا، مما يفاقم الضغوط الإنسانية ويزيد احتمالات تصاعد التوترات الإقليمية.

وأضاف أن غياب أي تسوية سياسية حقيقية، مع استمرار التدخلات الإقليمية والدولية الداعمة لطرفي الصراع بالسلاح والتمويل، يطيل أمد الحرب ويضاعف كلفتها الإنسانية والاقتصادية.

وأوضح رشوان أن تداعيات الحرب في السودان تمتد لتشمل ملفات إقليمية حساسة مثل مفاوضات سد النهضة وأمن البحر الأحمر، إضافة إلى التحالفات بين القاهرة وأديس أبابا، مشيرًا إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا حاليًا هو استمرار الصراع وتآكل مؤسسات الدولة، ما يعني دخول السودان في مرحلة تفكك طويلة الأمد يصعب احتواؤها دون تدخل دولي منسق.

واختتم الخبير الأفريقي تصريحاته بالتأكيد على أن الحل الوحيد الممكن يتمثل في فرض وقف فوري لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية محمية، وتفعيل آليات المساءلة الدولية لضمان وقف الانتهاكات.

كما دعا دول الجوار إلى تنسيق استجاباتها الإنسانية والأمنية، ووقف أي دعم عسكري للأطراف المتحاربة، محذرا من أن استمرار الحرب دون تدخل حاسم سيحول السودان إلى بؤرة فوضى دائمة تهدد الأمن الأفريقي والعربي معا.

