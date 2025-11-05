ثنائي الزمالك يشعلان المنافسة على ترتيب هدافي الدوري المصري

18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري المصري، أشعل ثنائي الزمالك المنافسة على جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثالثة عشرة.

وتواجد ناصر ماهر وعدي الدباغ لاعبا الزمالك، في وصافة هدافي الدوري الممتاز بفارق هدف عن صلاح محسن وصديق أوجولا بصدارة هدافي الدوري الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ 13

1- صلاح محسن، المصري، 5 أهداف.

1- صديق أوجولا، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف.

2- أحمد فاروق، وادي دجلة، 4 أهداف.

2- عمر الساعي، المصري، 4 أهداف.

2- ناصر ماهر، الزمالك، 4 أهداف.

2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 4 أهداف.

2- تريزيجيه، الأهلي، 4 أهداف.

2- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف.

2- عدي الدباغ، الزمالك، 4 أهداف.

2- أحمد ياسر ريان، البنك الأهلي، 4 أهداف.

وشهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز، إحراز 236 هدفا خلال 127 مباراة بعد انتهاء مواجهات الجولة الثالقة عشر من المسابقة.

وتتبقى ثلاث مباريات مؤجلة بين بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية من الجولة الثامنة، وبتروجت ضد بيراميدز من الجولة العاشرة، وبيراميدز مع إنبي بالجولة الثانية عشرة.

وواصل سيراميكا كليوباترا تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثالثة عشرة.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 13

1- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 22 نقطة

4- بيراميدز 20 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 20 نقطة

7- إنبي 18 نقطة

8- زد 17 نقطة

9- البنك الأهلي 16 نقطة

10- غزل المحلة 16 نقطة

11- سموحة 16 نقطة

12- مودرن سبورت 16 نقطة

13- بتروجيت 15 نقطة

14- الجونة 15 نقطة

15- حرس الحدود 13 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 10 نقاط

18- الإسماعيلي 10 نقاط

19- طلائع الجيش 10 نقاط

20- الاتحاد 8 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

