الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

سعر الألومنيوم
سعر الألومنيوم
18 حجم الخط

 تشهد أسعار الألومنيوم استقرارا ملحوظا، مع بداية شهر نوفمبر، وذلك طبقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، لأسعار منتجاتها داخل الأسواق المحلية، ووفقا لأسعار شركة مصر للألومنيوم، فإن أسعار السلك 9 مم و9.5 مم H14 سجلت 150.150 ألف جنيه تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة. 

سعر الألومنيوم اليوم 

-سجلت أسعار السلك 9 مم 9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه. 

-سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 أمتار) نحو 140 ألف جنيه.

-بلغت أسعار لفات الألومنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه.

- بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد نحو 156 ألف جنيه. 

شركة مصر للألومنيوم

 تعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات، وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا، وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الألومنيوم اليوم شركة مصر للالومنيوم إنتاج الألومنيوم

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، نيوكاسل يتقدم على أتلتيك بلباو بهدف في الشوط الأول

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وأتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال آسيا 2، النحاس يقود الزوراء للفوز على بطل طاجيكستان

عناوين اللجان الفرعية وأماكن الفرز قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب

دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتأخر أمام كلوب بروج بثنائية في الشوط الأول

باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة أشرف حكيمي ومدة غيابه

بعد رفضه من الزراعة، مبتكر قمح عرابي يطالب بتشكيل لجنة تسجيل محايدة بإشراف جهاز مستقبل مصر

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: البناء الإلهي للإنسان يقوم على العبادة والعمران والتزكية (فيديو)

ماذا كان يقرأ الرسول قبل صلاة الفجر؟

الإفتاء توضح مدى التحذير من التعرُّض لجسد الإنسان وأعضائه بالبيع والشراء

المزيد
الجريدة الرسمية