الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي في قمة مكافحة الفقر والجوع بقطر: مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فيتو

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، مؤكدًا أن الفقر والجوع ما زالا من أكثر التحديات إلحاحًا في عصرنا الحالي، وأن مواجهتهما تتطلب نهجًا شاملًا وتعاونًا دوليًا واسعًا.

 القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما تشهده غزة من مجاعة يُعد مثالًا صارخًا على الكيفية التي يمكن أن تُدمّر بها الصراعات حياة البشر، موضحًا أن مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، في إطار التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز جهود التنمية والاستقرار في المنطقة.

المشروعات الاستراتيجية لزيادة السعة التخزينية للقمح والحبوب

وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية تنفذ عددًا من المشروعات الاستراتيجية لزيادة السعة التخزينية للقمح والحبوب؛ بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، فضلًا عن العمل على تنفيذ مشروعات متخصصة لصالح صغار المزارعين، بهدف تحسين أوضاعهم الاقتصادية ورفع كفاءتهم الإنتاجية.

وشدد رئيس الوزراء، في ختام كلمته، على أن القضاء على الفقر والجوع لن يتحقق إلا من خلال تضافر الجهود العالمية، وتبني سياسات تنموية عادلة تُراعي خصوصية كل دولة وتضمن حق الشعوب في الحياة الكريمة.

الجريدة الرسمية