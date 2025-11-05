القبض على سائق ميكروباص دهس طالبين في الخليفة

الأربعاء 05 نوفمبر 2025
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة ميكروباص دهس طالبين مما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر، في منطقة الخليفة.

 

حادث تصادم بالخليفة


تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص، تبين أنه أثناء استقلال طالبين دراجة نارية قيادة أحدهما، فوجئا بسيارة ميكروباص تصطدم بهما، مما أسفر عن إصابتهما إصابات بالغة أودت بحياة قائد الدراجة النارية، بينما أُصيب الآخر، وفر السائق من موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة أسوان، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، مبررًا هروبه بخشيته من المساءلة القانونية.


تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم بالخليفة تصادم بالخليفة الخليفة قسم شرطة الخليفة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة منطقة الخليفة

