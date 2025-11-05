الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عصابة السمسارة والخادمة بعد سرقة أجانب في الجيزة

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أمرت نيابة الجيزة بحبس 6 أشخاص من بينهم 4 مسجلين جنائيا، بتهمة سرقة أجانب في الجيزة

ضبط عصابة السمسارة والخادمة بعد سرقة اجانب بالجيزة
 

البداية كانت برصد الواقعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وبدأت الأجهزة الأمنية في إجراء تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أنه قد تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول ويقيمون بدائرة القسم، وقد أفادوا فيه بتعرضهم لعملية سطو نفذتها سيدتين إحداهما تعمل سمسارة عقارات والأخرى خادمة كانت تتردد على شقتهم.

وكشفت التحقيقات أن السيدتين استغلوا تواجدهما داخل المسكن واتصلوا بــ4 أشخاص مجهولين ادعوا أنهم من أقاربهم، وتمكنوا من تهديد الضحايا بأسلحة بيضاء وإجبارهم على تسليم ما بحوزتهم من متعلقات ثم لاذوا بالفرار، ووفقا لما جاء في البلاغ فقد استولى المتهمين على هاتفين محمولين و4 ساعات يد ومبلغ مالي قبل أن يختفوا من موقع الحادث.

وعلى الفور كلفت مديرية أمن الجيزة فريق بحث لتتبع خط سير الجناة وجمع المعلومات اللازمة، وتمكن فريق المباحث من تحديد هوية مرتكبي الواقعة بعد ساعات قليلة من الفحص. 

وتبين أنهم 6 أشخاص من بينهم 4 مسجلين جنائيا يقيمون جميعا بمحافظة الجيزة، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات التي تم التحفظ عليها.

أمرت نيابة الجيزة بحبس 6 أشخاص من بينهم 4 مسجلين جنائيا، بتهمة سرقة أجانب في الجيزة

ضبط عصابة السمسارة والخادمة بعد سرقة اجانب بالجيزة
 

البداية كانت برصد الواقعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وبدأت الأجهزة الأمنية في إجراء تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أنه قد تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من 4 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول ويقيمون بدائرة القسم، وقد أفادوا فيه بتعرضهم لعملية سطو نفذتها سيدتين إحداهما تعمل سمسارة عقارات والأخرى خادمة كانت تتردد على شقتهم.

وكشفت التحقيقات أن السيدتين استغلوا تواجدهما داخل المسكن واتصلوا بــ4 أشخاص مجهولين ادعوا أنهم من أقاربهم، وتمكنوا من تهديد الضحايا بأسلحة بيضاء وإجبارهم على تسليم ما بحوزتهم من متعلقات ثم لاذوا بالفرار، ووفقا لما جاء في البلاغ فقد استولى المتهمين على هاتفين محمولين و4 ساعات يد ومبلغ مالي قبل أن يختفوا من موقع الحادث.

وعلى الفور كلفت مديرية أمن الجيزة فريق بحث لتتبع خط سير الجناة وجمع المعلومات اللازمة، وتمكن فريق المباحث من تحديد هوية مرتكبي الواقعة بعد ساعات قليلة من الفحص. 

وتبين أنهم 6 أشخاص من بينهم 4 مسجلين جنائيا يقيمون جميعا بمحافظة الجيزة، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهمين وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في تنفيذ الجريمة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات التي تم التحفظ عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة التواصل الاجتماعي قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة

مواد متعلقة

إجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة ميكروباص اصطدمت بسيدة وطفلها بالجيزة

الأكثر قراءة

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

شاب مخمور احتضنها وحاول تقبيلها، لحظة التحرش برئيسة المكسيك وسط حراسها (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

السيسي ونظيره القيرغيزي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم

خدمات

المزيد

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

بعد التراجعات الكبيرة، أخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

تفسير رؤية الفيل في المنام وعلاقتها بالحظ السعيد والراحة النفسية

أبرزها صحبة السوء، الأوقاف تحذر طلاب جامعة القاهرة من أسباب الإدمان

المزيد
الجريدة الرسمية