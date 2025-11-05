أبرزها مواجهة السيتي ودورتموند، مواعيد مباريات اليوم بالتشامبيونزليج والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا، تستأنف اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام اليوم المباريات التالية:

كاراباج أجدام × تشيلسي - 7:45 مساء | بي ان سبورت 3

نادي بافوس × فياريال - 7:45 مساء | بي ان سبورت 6

بنفيكا × باير ليفركوزن - 10 مساء | بي ان سبورت 9

مارسيليا × أتالانتا - 10 مساء | بي ان سبورت 8

إنتر ميلان × نادي كايرات - 10 مساء | بي ان سبورت 4

أياكس أمستردام × جالاتا سراي - 10 مساء | بي ان سبورت 7

كلوب بروج × برشلونة - 10 مساء | بي ان سبورت 1

مانشستر سيتي × بروسيا دورتموند - 10 مساء | بي ان سبورت 3

نيوكاسل × أتلتيك بلباو - 10 مساء | بي ان سبورت 6

