أبرزها مواجهة السيتي ودورتموند، مواعيد مباريات اليوم بالتشامبيونزليج والقنوات الناقلة
دوري أبطال أوروبا، تستأنف اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.
وتقام اليوم المباريات التالية:
كاراباج أجدام × تشيلسي - 7:45 مساء | بي ان سبورت 3
نادي بافوس × فياريال - 7:45 مساء | بي ان سبورت 6
بنفيكا × باير ليفركوزن - 10 مساء | بي ان سبورت 9
مارسيليا × أتالانتا - 10 مساء | بي ان سبورت 8
إنتر ميلان × نادي كايرات - 10 مساء | بي ان سبورت 4
أياكس أمستردام × جالاتا سراي - 10 مساء | بي ان سبورت 7
كلوب بروج × برشلونة - 10 مساء | بي ان سبورت 1
مانشستر سيتي × بروسيا دورتموند - 10 مساء | بي ان سبورت 3
نيوكاسل × أتلتيك بلباو - 10 مساء | بي ان سبورت 6
