أبرزها مواجهة السيتي ودورتموند، مواعيد مباريات اليوم بالتشامبيونزليج والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا، تستأنف اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام اليوم المباريات التالية:

كاراباج أجدام × تشيلسي - 7:45 مساء | بي ان سبورت 3

نادي بافوس × فياريال - 7:45 مساء | بي ان سبورت 6

بنفيكا × باير ليفركوزن - 10 مساء | بي ان سبورت 9

مارسيليا × أتالانتا - 10 مساء | بي ان سبورت 8

إنتر ميلان × نادي كايرات - 10 مساء | بي ان سبورت 4

أياكس أمستردام × جالاتا سراي - 10 مساء | بي ان سبورت 7

كلوب بروج × برشلونة - 10 مساء | بي ان سبورت 1

مانشستر سيتي × بروسيا دورتموند - 10 مساء | بي ان سبورت 3

نيوكاسل × أتلتيك بلباو - 10 مساء | بي ان سبورت 6

موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

توتنهام يقسو على كوبنهاجن برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يحسم موقعة باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة ويتصدر دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس يتعثر أمام سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

الجريدة الرسمية