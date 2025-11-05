3 ملفات حاسمة تتصدر أول قمة مصرية قيرغيزية بالقاهرة

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، وذلك في أول زيارة رسمية لرئيس قيرغيزي إلى جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن تشهد المباحثات تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والسياحية والتجارية والتعليم والنقل مع التركيز على قطاعات التصنيع والطاقة.

كما من المقرر أن تشهد المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية، وخاصة نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وتثبيت اتفاق وقف حرب غزة.

كما أنه من المقرر أن تشهد المباحثات تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية تنهي النزاع.

