الأربعاء 05 نوفمبر 2025
السيسي يستقبل اليوم رئيس الجمهورية القيرغيزية في أول زيارة لرئيس قيرغيزي إلى مصر

الرئيس السيسي
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، وذلك في أول زيارة رسمية لرئيس قيرغيزي إلى جمهورية مصر العربية.


واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، جلالة الملكة ماري، ملكة مملكة الدنمارك، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ومن الجانب الدنماركي السيد لارس لوكه راسموسن، وزير الخارجية، والسفير لارس بوموللر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة.

