نقابة المحامين تنشر ميزانيتها الخاصة بالرعاية الصحية

نشرت نقابة المحامين، من خلال مركزها الإعلامي الميزانيات الكاملة للنقابة عن عام 2017 حتى عام ٢٠٢٤، والتي تتضمن تفاصيل القوائم المالية الخاصة بالرعاية الصحية.

ميزانيات المحامين

وأكدت النقابة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المجلس على إتاحة المعلومات وتعزيز مبدأ الشفافية، بما يتيح لأعضاء الجمعية العمومية الاطلاع على البيانات المالية ومراجعتها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وشدّدت على أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لنهج النقابة في تطبيق الحوكمة المالية والإدارية، وتمكين الجمعية العمومية من ممارسة دورها الرقابي، مشيرة إلى أن نشر الميزانيات يهدف إلى توضيح بنود الإنفاق ومصادر التمويل المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمحامين وأسرهم.

عرض الميزانيات على المحامين

وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعلن السبت الماضي، موعد عرض ميزانيات النقابة العامة للمحامين عن الفترة من 2017 حتى 2024، تمهيدًا لاعتمادها من الجمعية العمومية.

وأوضح «علام» أنه سيتم بدء عرض الميزانيات اعتبارًا من الثلاثاء 4 نوفمبر، على أن تُعرض بالتتابع الزمني، مع وجود فاصل زمني مدته ثلاثة أيام بين كل ميزانية وأخرى.

وأشار نقيب المحامين إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحضير للجمعية العمومية، وحرص مجلس النقابة على تحقيق الشفافية وتمكين الأعضاء من الاطلاع على التقارير المالية قبل اعتمادها رسميًّا.

