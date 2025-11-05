الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نقابة المحامين تنشر ميزانيتها الخاصة بالرعاية الصحية

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

نشرت نقابة المحامين، من خلال مركزها الإعلامي الميزانيات الكاملة للنقابة عن عام 2017 حتى عام ٢٠٢٤، والتي تتضمن تفاصيل القوائم المالية الخاصة بالرعاية الصحية.

 

ميزانيات المحامين 

وأكدت النقابة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص المجلس على إتاحة المعلومات وتعزيز مبدأ الشفافية، بما يتيح لأعضاء الجمعية العمومية الاطلاع على البيانات المالية ومراجعتها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

وشدّدت على أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لنهج النقابة في تطبيق الحوكمة المالية والإدارية، وتمكين الجمعية العمومية من ممارسة دورها الرقابي، مشيرة إلى أن نشر الميزانيات يهدف إلى توضيح بنود الإنفاق ومصادر التمويل المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمحامين وأسرهم.

 

عرض الميزانيات على المحامين 

وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعلن السبت الماضي، موعد عرض ميزانيات النقابة العامة للمحامين عن الفترة من 2017 حتى 2024، تمهيدًا لاعتمادها من الجمعية العمومية.

وأوضح «علام» أنه سيتم بدء عرض الميزانيات اعتبارًا من الثلاثاء 4 نوفمبر، على أن تُعرض بالتتابع الزمني، مع وجود فاصل زمني مدته ثلاثة أيام بين كل ميزانية وأخرى.

وأشار نقيب المحامين إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحضير للجمعية العمومية، وحرص مجلس النقابة على تحقيق الشفافية وتمكين الأعضاء من الاطلاع على التقارير المالية قبل اعتمادها رسميًّا.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقابة المحامين ميزانيات نقابة المحامين المحامين

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على سلافيا براغ بهدف في الشوط الأول

ارتفاع "مزعج" في الحرارة بالقاهرة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد بعد مرور 75 دقيقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

طقس الغد، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

خبير لوائح: قرار إيقاف قيد الزمالك نهائي ومستحقات فرجاني ساسي وصلت إلى مبلغ خيالي

أرسنال يكتسح سلافيا براغ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

بفستان الفرح، أحلام توجه رسالة إلى آمال ماهر بعد زواجها من رجل أعمال شهير

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الركوع في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والشعور بالسعادة

آراء العلماء في حكم الوضوء لمن أكل لحوم الإبل

المزيد
الجريدة الرسمية