كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي الـ 67 بحضور 7 محافظين ومفتي الجمهورية (صور)

شهد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات احتفالية العيد القومي للمحافظة في الذكرى الـ69 لانتصار معركة البرلس البحرية الخالدة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفر الشيخ، بحضور اللواء أحمد ذكي عابدين، واللواء السيد نصر، واللواء جمال نور الدين، محافظي كفر الشيخ السابقين، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء، والدكتور إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة، وقيادات المحافظة التنفيذية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة ترحيبية من رئيس الجامعة، ثم عُرض فيلمٌ تسجيليٌ يوثّق أحداث معركة البرلس البحرية، تلاه فيلم آخر عن مراسم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء المعركة بمدينة البرلس اليوم، كما تم عرض فيلمٍ آخر يستعرض إنجازات الدولة على أرض المحافظة، وتضمن البرنامج عرضًا لفريق كلية التربية الرياضية، وفقرة شعرية للطفلة غادة عبد الناصر، وفقرة غنائية لفرقة الكورال بكلية التربية النوعية مصحوبة بعرضٍ للتنورة، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.



أكد محافظ كفر الشيخ أن الاحتفال اليوم بذكرى العيد القومي يجسد يومًا عظيمًا من أيام العزة والكرامة، قائلًا: نحتفي معكم اليوم بذكرى عزيزةٍ على قلوبِنا جميعًا، الذكرى السنوية للعيد القومي لمحافظة كفرالشيخ، هذا اليوم الذي يُجسد قيمة البطولات والتضحيات التي سطرتها أجيالٌ من أبناء هذه الأرض الطيبة في معركة البرلس البحرية في الرابع من نوفمبر عام 1956، مضيفًا أنه في هذا اليوم التاريخي تصدى أبطالُ البحريةِ المصريةِ جنبًا إلى جنب مع أبناءِنا من أهالي البرلس الأبطال، بكل شجاعةٍ لقواتِ الأسطولين الفرنسي والبريطاني، رغم التفوقِ في العِتاد، مقدمين لنا درسًا خالدًا في الشجاعة والتضحية، مجسدين أسمى معاني الوطنيةِ والإخلاص في سبيل الوطن.

كما أكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة بتاريخها العريق ليست مجرد مساحة من الأرض، بل هي نبضٌ متجدد للتنمية والعطاء، مشيرًا إلى أن كفرالشيخ واجهت عبر مسيرتها العديد من التحديات، لكنها استطاعت – بفضل الله ثم الجهود المخلصة والعزيمة القوية والعمل الدؤوب – أن تحول هذه التحديات إلى فرصٍ للنجاح والازدهار.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن نقدم في هذا اليوم تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضربوا أسمى الأمثلة في التضحية والفداء، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، كما قدم التهنئة لأهالي المحافظة والأجهزة التنفيذية بهذه المناسبة الخالدة، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والعطاء.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن الله منّ على المحافظة بموقعٍ جغرافي متميز على البحر المتوسط ونهر النيل، لتُمثل قلبًا نابضًا في دلتا مصر، بما تتميز به من أرضٍ خصبةٍ وإمكاناتٍ اقتصاديةٍ واعدة، مؤكدًا أن المحافظة حققت بفضل الجهود المخلصة والعمل المتواصل إنجازاتٍ ملموسةٍ في مختلف القطاعات، بدءًا من مشروعات البنية التحتية وتطوير المرافق العامة، مرورًا بدعم القطاعين الزراعي والصيد اللذين يشكلان أساس الاقتصاد المحلي، وصولًا إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية ورفع كفاءة شبكات الطرق والنقل ودعم الشباب وتمكين المرأة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن المحافظة تحظى برعايةٍ خاصةٍ من القيادة السياسية، حيث قامت الدولة بإنشاء العديد من المشروعات القومية الكبرى، منها المدينة السمكية الصناعية بغليون، ومحطة كهرباء البرلس، ومجمع مصانع الرمال السوداء، والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وغيرها من المشروعات التي أسهمت في رفع مستوى المعيشة لأبناء المحافظة، لتصبح كفرالشيخ نموذجًا يُحتذى به في التنمية المستدامة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

موضحًا أن هذه المشروعات ليست مجرد أرقام، بل تمثل أملًا جديدًا للمستقبل وحلمًا واعدًا للأجيال القادمة، إذ تؤدي إلى خفض معدل البطالة وتعزز الاقتصاد المحلي.

كما وجّه محافظ كفرالشيخ تحية تقدير وإجلال لكل من شارك ويشارك في بناء وريادة المحافظة، مؤكدًا أن المسيرة لن تتوقف، بل ستتضاعف الجهود حتى يتحقق لأبناء كفر الشيخ مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا، مقدمًا في ختام كلمته التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

واختتم محافظ كفر الشيخ كلمته مؤكدًا أن هذه الذكرى الخالدة تذكّرنا دومًا بأن هذه الأرض التي رُويت بالتضحيات تتطلب منا أن نبذل كل الجهد والعرق لاستكمال مسيرة البناء، ليظل اسم كفرالشيخ دائمًا مرفوعًا بالعمل والإنتاج، وتظل محافظتنا العريقة في المكانة التي تستحقها بين محافظات الجمهورية.

