"فيتو" في عددها الجديد، مناورة الدولار والغلاء.. ألاعيب التجار وغياب الرقابة وراء فوضى الأسواق

تكشف فيتو في عددها الجديد عن ألاعيب التجار وتحريك سعر الوقود وغياب الرقابة وراء فوضى الأسواق رغم تراجع العملة الخضراء.

اقرأ أيضا:-

لحظات الحسم.. أحزاب القائمة الوطنية تستبق الماراثون الانتخابي بمؤتمرات حاشدة.. و200 ألف جنيه تثير الفتنة فى «الوفد»

عصام كامل يكتب: على مقهى الانتخابات

كنوز تحت الرمال.. 2 مليون أثر يعانى الإهمال فى مخازن الوزارة

لغز المجالس العرفية.. تصاعد الغضب ضد القضاء العرفي.. ومحكمون: القانون يحكم عملنا

وظائف جديدة في أكثر من 10 قطاعات حكومية.. اعرف الشروط والتفاصيل

الوجه الآخر لقضية هانيبال القذافى

صدمات مدارس STEM للمتفوقين عجز المعلمين.. سوء الخدمات الطلابية.. ضعف الإنترنت

مفاجآت دراما رمضان 2026

أحلام الخطيب في الولاية الثالثة

الأديان والحروب.. «فيتو» تحقق في أسطورة ربط رسالات السماء بالصراعات والعنف

