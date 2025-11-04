الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
دين ودنيا

هل يجوز وهب صلاة النوافل للميت؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الشيخ عويضة عثمان أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المشاهدين والذى قال فيه: هل يجوز أن أهب ثواب صلاتي للميت سواء كان أمي أو أبي؟، قائلا: يجوز للإنسان يهب ثواب صلاة النوافل لأحد من والديه سواء كان والده أو والدته فى حالة أن أحدهما قد توفى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، تقديم الإعلامي مهند السادات، المذاع على فضائية "الناس": "يجوز للإنسان أن يهب ثواب صلاة قيام الليل وكذلك صوم النافلة والطاعات، لأحد من والديه، فكل هذا جائز".

وأوضح: "يجب على الإنسان أن يقول اللهم إني أهب مثل ثواب ما صليت لأبي أو لأمي، ويقول اللهم إني أهب مثل ثواب ما صمته لأمي، وهنا يأخذ ثوابا وهى تأخذ ثوابا".

الجريدة الرسمية