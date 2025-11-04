وزير الدفاع السوداني: نسعى مع القوى الوطنية لاستعادة الأمن بالولايات التي تشهد مواجهات

قال وزير الدفاع السوداني الفريق الركن ياسين إبراهيم ياسين، إن مجلس الأمن والدفاع السوداني ناقش في اجتماعه الأخير الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميلشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر، مؤكدًا أن الجيش يتعامل مع هذه الجرائم بوصفها انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وممتلكاتهم.

التجهيزات لمعركة الشعب السوداني

وأضاف الوزير أن الاستعدادات لمعركة الشعب السوداني ضد التمرد لا تزال متواصلة، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني يعمل بالتنسيق مع القوى الوطنية لحماية البلاد واستعادة الأمن في الولايات التي تشهد مواجهات.

وأوضح أن القوات المسلحة تضع في أولوياتها حماية المدنيين والحفاظ على وحدة الأراضي السودانية، مؤكدًا أن الانتصار لن يتحقق إلا بإرادة الشعب وتماسكه خلف مؤسساته الوطنية.

لجنة وطنية للوضع الإنساني

وأعلن ياسين إبراهيم عن تشكيل لجنة وطنية مختصة بمتابعة القضايا الإنسانية الناجمة عن الحرب، تتولى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لضمان تسهيل وصول المساعدات وتقديم الدعم للنازحين والمتضررين.

وشدد على أن الحكومة السودانية لن تسمح باستغلال الملف الإنساني لأغراض سياسية، مشيرًا إلى أن معالجة الأزمة تتطلب تعاونًا وطنيًا صادقًا يراعي معاناة المواطنين في مختلف المناطق.

