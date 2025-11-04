الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توافد العشرات على مؤتمر حزب مستقبل وطن بالإسكندرية لدعم القائمة الوطنية (صور)

مؤتمر دعم القائمة
مؤتمر دعم القائمة الوطنية بالإسكندرية، فيتو

توافد العشرات من أهالى محافظة الإسكندرية مساء اليوم، على المؤتمر الجماهيرى الحاشد لدعم مرشحي القائمة والمقاعد الفردية لحزب مستقبل وطن والمقام بحديقة انطونيادس شرق المحافظة.

ورفع المشاركون الأعلام المصرية والصور الخاصة للمرشحين لدعم وتأييد مرشحي القائمة والمقاعد الفردية بحزب مستقبل وطن وسط أجواء حماسية وهتافات مؤيدة من الأهالي الذين أعلنوا دعمهم الكامل المرشحين وثقتهم في قدراتهم على تمثيلهم تحت قبة البرلمان.

وردد المشاركون الأغانى الوطنية وترديد الهتافات وهى “تحيا مصر تحيا مصر”.

كما يشهد المؤتمر حضور الدكتور سعيد عبد العزيز أمين الحزب بالإسكندرية، والنائب رزق راغب ضيف الله الأمين العام المساعد للحزب وأمين شؤون القبائل العربية المركزية، إلى جانب مرشحي  القائمة الوطنية  والفردي، وعدد  من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وشهد المؤتمر تفاعلًا واسعًا من أهالي المحافظة استعدادا لانطلاق المؤتمر الذين أعربوا عن تأييدهم الكامل لمرشحي القائمة والمقاعد الفردية لحزب مستقبل وطن.

الجريدة الرسمية