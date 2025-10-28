الزراعة: إزالة 20 حالة تعدٍّ وتطهير 50 مسقى ومصرف خلال أسبوع

استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول أبرز جهود وأنشطة قطاع استصلاح الأراضي، خلال الأسبوع الماضي، خاصة فيما يتعلق بملف حماية الأراضي، ودعم الإنتاج الزراعي، وتطوير البنية التحتية، وتنظيم العمل الإرشادي.

ووفقا للتقرير الذي تلقاه "فاروق" من الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، تم تنفيذ إزالة فورية لـ 20 حالة تعدي في المهد، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 2147 مترًا مربعًا، حيث شملت هذه الإزالات مراقبات بنجر السكر، والسويس، ومطروح، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والإسكندرية، وطيبة، والبستان، وغرب النوبارية، وبورسعيد، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تشوين طوب أبيض بمراقبة الانطلاق.

وأوضح "فوزي" أنه تم أيضا استصدار نحو 16 قرار إزالة لمخالفات على المجاري المائية، مع مصادرة ماكينات الري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعديين، إضافة إلى بحث والرد على 23 نقطة متغير مكاني، منها 8 متغيرات بناء بدون ترخيص.

وشهد الأسبوع الماضي، بعض الزيارات الميدانية والاجتماعات المكثفة لتنظيم سير العمل ووضع الخطط التنفيذية، حيث تم زيارة مديرية الزراعة بالنوبارية ومشروع شباب الخريجين ومنفذ أبو العطا، فضلا عن عقد اجتماعا موسعا هام للمراقبين، لوضع خطة العمل التي تشمل ملفات الأسمدة، والحيازات، والإرشاد، والمديونيات.

وفيما يتعلق بجهود تقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي للمنتفعين، أشار رئيس القطاع الى أنه تم عقد 13 ندوة إرشادية في مجالات متنوعة، أهمها: أشجار الزيتون، والاستعداد لزراعة محصول القمح، والموالح والتغيرات المناخية، ووقاية النباتات، وذلك في مراقبات الفيوم، والسويس، وبورسعيد، وصان الحجر، وكوم أمبو، وغيرها، فضلا عن تنظيم قافلة بيطرية شاملة في قرية يوسف السباعي بمراقبة السويس.



وأكد مواصلة الجمعيات بالمراقبات المختلفة، حصاد محصولي القطن والأرز، فضلا عن زراعة الطماطم، وبنجر السكر، لافتا إلى أنه تم عقد نحو 16 جمعية عمومية عادية وغير عادية في عدد من المراقبات لإنهاء الشؤون الإدارية والتنظيمية.

وأشار إلى أنه تم أيضا خلال هذا الأسبوع، من تطهير نحو 29 مسقى فرعية وخاصة بطول إجمالي يبلغ 21.8 كيلومترًا، إضافة الى الانتهاء من تطهير 21 مصرفًا بطول إجمالي يبلغ 19.8 كيلومترًا في مراقبتي كفر الشيخ وشمال البحيرة.

