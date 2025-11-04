الاتحاد الأوروبي يطالب صربيا بإصلاحات سياسية للانضمام إلى التكتل

ذكرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس، اليوم الثلاثاء، أن المفوضية الأوروبية دعت سلطات صربيا إلى مواءمة سياستها الخارجية مع سياسة الاتحاد الأوروبي كجزء من عملية انضمامها.

المفوضية الأوروبية تكشف سبب عدم انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي

وأكدت مارتا كوس، في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، أن وتيرة الإصلاحات في صربيا، تباطأت مؤخرا.

وأضافت كوس: “علينا أيضًا ضمان الاتساق في سياستنا الخارجية والأمنية المشتركة. ويجب على صربيا مكافحة الخطاب المناهض لأوروبا”.

ووفقًا لهذه المسؤولة الأوروبية، تتوقع بروكسل أن تتخذ بلجراد موقفًا أكثر نشاطًا في دعم سياسة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش بأن رفض بلجراد فرض عقوبات على روسيا يظل العامل الرئيسي الذي يعوق عملية تكامل صربيا في الاتحاد الأوروبي.

