الخميس 23 أكتوبر 2025
سياسة

فريد زهران: إرادة المواطن فوق كل اعتبار.. وخلافات "المصري الديمقراطي" دليل وعي لا انقسام

قال فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن أي خلافات أو صراعات داخل الحزب لا تضعفه، بل تسهم في تعزيز مكانته وترسيخ فكره، موضحًا أن الاختلاف داخل الكيان السياسي لا يعني الانقسام، بل هو دليل على الحيوية والقدرة على المراجعة والتجدد. 

كوادر الحزب المصري الديمقراطي

وأضاف أن الحزب يمتلك مرشحين من مختلف المحافظات إلى جانب كوادر شبابية طموحة قادرة على التطوير وإحداث التغيير.

وتوقف رئيس الحزب عند تجربة الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2020، مشيرًا إلى أنها شهدت إعادة في عدد من المحافظات الكبرى، وهو ما يؤكد ــ على حد قوله ــ أهمية المشاركة السياسية وضرورة العمل على تجنب عزوف الناخبين، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يشعر أن صندوق الانتخابات يعبر عن إرادته الحقيقية، ويدفع بمن يمثله فعليًا تحت قبة البرلمان”.

وأكد زهران أن إرادة المواطن تأتي فوق كل اعتبار، وأن رغبة الجماهير هي التي تتحقق في نهاية المطاف، مشيرًا إلى أن شباب الحزب ومرشحيه يمتلكون الحماس والرغبة الصادقة في إحداث تغيير إيجابي في المشهد السياسي. 

كما وجه التحية إلى المرشحين الذين قرروا خوض الانتخابات على المقاعد الفردية، واصفًا قرارهم بالشجاع والمسؤول لما يحمله من إيمان بدورهم في إثراء الحياة السياسية.

تفاصيل المؤتمر الصحفي ل فريد زهران 

وجاءت تصريحات زهران خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للإعلان عن برنامجه الانتخابي ضمن حملة “نواب 2025”، بحضور قيادات الحزب وعدد من الصحفيين والإعلاميين. 

وقدم المؤتمر عرضًا متكاملًا لرؤية الحزب حول مستقبل المشاركة السياسية، ودور البرلمان في ترسيخ العدالة الاجتماعية والمواطنة، وإعادة الثقة في المسار الديمقراطي.

ورغم أن المؤتمر جاء في سياقٍ انتخابي، إلا أن لغته حملت ما هو أبعد من الحسابات الانتخابية؛ فقد بدا الحزب كمن يحاول استعادة موقعه الطبيعي في قلب الحياة السياسية، مستندًا إلى خطاب مدني يسعى إلى إعادة السياسة إلى الناس، لا إلى القاعات المغلقة.

