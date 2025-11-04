مسلسلات رمضان 2026، إسلام إبراهيم صديق كزبرة في "بيبو" 

يشارك الفنان إسلام إبراهيم في بطولة مسلسل بيبو الذي يقوم ببطولته المطرب الشعبي أحمد بحر الشهير بكزبرة، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية صديقه داخل الجامعة.

ويبدأ الفنان والمطرب الشعبي أحمد بحر الشهير بكزبرة تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد بيبو نهاية الشهر الجاري.

وتعاقد الفنان وليد فواز على المشاركة في بطولته العمل، وجاء تعاقده بعد اعتذار كل من الفنان محمد دياب والفنان باسم سمرة عن المشاركة في العمل بسبب الأجر وترتيب الأسماء.

والعمل قصة تامر محسن، سيناريو وحوار ولاء الشريف، إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وإنتاج محمد السعدي، وتم الاتفاق بشكل مبدئي ليكون اسم العمل بيبو.

ويؤدي الفنان أحمد بحر، الشهير بـ"كزبرة"، شخصية طالب بكلية التجارة في المسلسل.

مسلسل “على ضهر راجل”

وعلى جانب آخر، تشارك الفنانة يارا السكري ضمن أحداث مسلسل “على ضهر راجل” الذى يلعب بطولته الفنان أحمد بحر، الشهير بكزبرة، وتلعب خلال العمل شخصية حبيبته التي تقف بجانب وتشجعه على مواقف عديدة.

مسلسل كزبرة الجديد

ومسلسل "على ضهر راجل" مأخوذ عن رواية "100 حلم قبل الموت" للكاتب محمد جلال وفكرة عمرو سكر وسيناريو وحوار مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، ويشارك فيه كل من أشرف عبد الباقي، وسوسن بدر ويارا السكري.

ومن المفترض أن يتم تصوير جزء كبير من أحداث المسلسل خارج مصر، حيث سافر طاقم العمل لأكثر من دولة لاختيار مواقع التصوير.

كزبرة في مسلسل الغاوي

وشارك "كزبرة" في مسلسل الغاوي لـ أحمد مكي، في رمضان الماضي، وكان العمل بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.