مسلسلات رمضان 2025، كل ما تريد معرفته عن "الغاوي" لـ أحمد مكي

مسلسلات رمضان 2025، يخوض النجم أحمد مكي السباق الرمضاني المقبل 2025 من خلال مسلسل "الغاوي"، والذي يعد تجربة جديدة لمكي في عالم الدراما الرمضانية.

مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوى ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل الغاوي

ويجسد الفنان أحمد مكي خلال الأحداث شخصية تدعى شمس ناصر العدوي، وهو يغوي تربية الحمام ويتمتع بمهارة كبيرة في تدريبه، حيث تربى وسط أهل الحارة داخل حي الجمالية، وترك تعليمه ليتعلم صنعة.

وتبدأ بعدها مرحلة جديدة في حياة شمس بتورطه في دائرة صراع لا تنتهي حين يفقد أحد أصدقاؤه الذي مات قهرا بعدما قضى عقوبة بالسجن.

أبطال مسلسل الغاوي

العمل بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى.

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