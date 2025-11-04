الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

4 شهداء و7 إصابات جديدة بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة بغزة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات القطاع استقبلت 4 شهداء و7 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها أن إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار بلغ 240 شهيدا و607 مصابين.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد فلسطيني وأصيب آخر، بنيران طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي على تجمع للفلسطينيين، شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بلغ عدد الشهداء 240، والإصابات 600، فيما جرى انتشال 510 جثامين.

أصوات انفجارات في بلدة طمون جنوب طوباس

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون جنوب طوباس، وحاصرت منزلين، كما سمعت أصوات انفجارات في البلدة، بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع في أجواء البلدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة طائرة مسيرة الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

شهيد وجريح برصاص الاحتلال شرق حي الشجاعية بمدينة غزة

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية مع مستشار الأمن القومي البريطاني بشأن غزة

الأكثر قراءة

احذر، الحموضة والامتلاء وألم البطن والتجشؤ أعراض لمرض خطير يصيب المعدة

انخفاض الأبيض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زيادة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

كأس العالم للناشئين، هايتي يحرز هدفه الأول بمرمى منتخب مصر

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يحرز الهدف الثالث في مرمى هايتي

منتخب مصر يتقدم بثلاثية أمام هايتي بكأس العالم تحت 17 عاما (فيديو)

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عثمان بن أبي العاص "أنقذ قبيلة ثقيف من الردة"

10 أحاديث نبوية عن الحب والزواج والحياة الأسرية

عيد الحب المصري، تعرف على حكمه في الإسلام وضوابط الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية
ads