الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

11 نوفمبر، محاكمة ربة منزل بتهمة التسول واستغلال الأطفال بشبرا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت  محكمة جنح شبرا مصر 11 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة ربة منزل متهمة بالتسول واستخدام الأطفال في ممارسة نشاطها الإجرامي في استجداء المارة والنشل بمنطقة أحمد حلمي بشبرا.

البداية عندما ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، ربة منزل لقيامها باستغلال عدد من الأطفال في أعمال التسول بطريقة إلحاحية واستجداء المارة، والنشل وذلك بدائرة قسم شرطة شبرا مصر محافظة القاهرة.


وتأتي هذه الضربة الأمنية ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التي تستهدف فئة الأطفال وتهدد أمنهم وسلامتهم. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة، وتسليم الأطفال إلى أهليتهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح شبرا مصر التسول منطقة أحمد حلمي الادارة العامة لمباحث رعاية الاحداث قطاع الشرطة المتخصصة الداخلية قسم شرطة شبرا مصر محافظة القاهرة

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي يستغل 18 طفلًا في أعمال تسول وبيع سلع بالجيزة

الأكثر قراءة

احذر، الحموضة والامتلاء وألم البطن والتجشؤ أعراض لمرض خطير يصيب المعدة

انخفاض الأبيض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زيادة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

كأس العالم للناشئين، هايتي يحرز هدفه الأول بمرمى منتخب مصر

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يحرز الهدف الثالث في مرمى هايتي

محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة حج الداخلية

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عثمان بن أبي العاص "أنقذ قبيلة ثقيف من الردة"

10 أحاديث نبوية عن الحب والزواج والحياة الأسرية

عيد الحب المصري، تعرف على حكمه في الإسلام وضوابط الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية