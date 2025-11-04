مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي

وقّعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر، وهيئة المعاشات الكورية، مذكرة تفاهم تهدف إلي توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب مراسم التوقيع، أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، علي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار إستراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة النظام التأميني في مصر، عبر الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وعلى رأسها التجربة الكورية التي تُعد من النماذج العالمية الرائدة في هذا المجال.

وأشار إلي ان المذكرة تتضمن مجموعة من البنود التي تؤسس لمرحلة جديدة من تبادل المعرفة والخبرات، من خلال تنظيم برامج تدريبية مشتركة، والقيام ببحوث علمية وتطبيقية، وتنفيذ زيارات دراسية متبادلة، إلى جانب تبادل الاستشارات الفنية والمعلومات المتعلقة بالتشريعات والنظم الرائدة في مجالات التأمين الاجتماعي والمعاشات.

هذا وقد أعرب الوفد الكوري عن سعادته بهذه الخطوة الهامة، مشيداَ بجهود مصر في تطوير نظام التأمين الاجتماعي، مؤكدا على أن التعاون بين الجانبين سيسهم في تحقيق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لخدمة المواطنين في كلا البلدين، كما يسهم في تذليل العقبات الاقتصادية وبالتالي زيادة الاستثمارات الكورية في مصر.

يأتي هذا التعاون في وقت تتجه فيه مصر نحو تحديث البنية التحتية لنظام الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستدامة المالية لأنظمة التأمين الاجتماعي.

