اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع. 

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39%  عند مستوى 38869 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84%  عند مستوى 47488 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17%  عند مستوى 17455 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.08%  عند مستوى 4339 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3%  عند مستوى 12200 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 16238 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.92%  عند مستوى 4039 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الإثنين، وربح رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.796 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 38622 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 47485 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 17450 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 4336 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12163 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 15990 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 4002 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وتراجعت معظم  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الأحد أولى جلسات الأسبوع. وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.761 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 38082 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 46869 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 17206 نقاط، وهبط  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4319 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12078 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 15863 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3932 نقطة.

