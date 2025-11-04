البترول توقع مذكرة نوايا مع إكسون موبيل للبحث عن الغاز بمنطقة غرب حقل ظهر

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور جون أُرديل نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للاستكشاف، توقيع مذكرة نوايا بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس " وشركة إكسون موبيل العالمية، للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي في مصر بالبحر المتوسط، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

مذكرة نوايا للبحث عن الغاز علي الحدود المصرية القبرصية

وبموجب المذكرة تعتزم إكسون موبيل الاستثمار في منطقة امتياز جديدة غرب حقل ظهر على الحدود مع قبرص، بما يعزز استثمارات الشركة في شرق المتوسط، ويرفع عدد مناطق عملها البحرية في مصر إلى أربع مناطق انعكاسًا لثقة الشركة في بيئة الاستثمار الجاذبة بقطاع البترول والغاز والفرص الكبيرة في شرق المتوسط.

ويأتي هذا التوسع في إطار نتائج المحور الأول لاستراتيجية وزارة البترول، الهادف إلى زيادة معدلات الإنتاج، وتكثيف أعمال الحفر والاستكشاف، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، حيث يؤكد هذا الإعلان علي الشركة العالمية الكبري بتعزيز استثماراتها في قطاع البترول والغاز المصري، كما يتيح تعزيز البنية التحتية المصرية لربط أي اكتشافات مستقبلية ضمن منظومة واحدة تعزز قدرات مصر كمركز إقليمي لتداول ونقل الغاز في شرق المتوسط.

حفر آبار جديدة للغاز الطبيعي

وعقب التوقيع عقد الوزير ونائب رئيس اكسون موبيل جلسة مباحثات استعرضا خلالها خطط الشركة في مصر حيث ستقوم بحفر آبار استكشاف جديدة للغاز في منطقتي مصري وكايرو بالبحر المتوسط، وتم التأكيد علي أهمية الخطوة التحفيزية لتسريع عمليات الاستكشاف بعد المضي في الإجراءات التشريعية لتطبيق نظام جديد جاذب للاستثمار وهو نظام معامل الربحية الذي يتوافق مع المناطق البكر والجديدة لتشجيع الاستثمار.

زيادة الاستكشاف في منطقة شمال مراقيا

كما تم استعراض موقف منطقة امتياز شمال مراقيا البحرية التي شهدت تحقيق اكتشاف “نفرتاري-1”، والتأكيد علي أهمية الإسراع بتنمية هذا الاكتشاف ووضعه على خريطة الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.