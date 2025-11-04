الصليب الأحمر: العالم يغض البصر عن الفظائع فى السودان

قال تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر: إن الانتهاكات المروعة التي نشهدها في السودان لا يمكن تبريرها، موضحا أنه لا ينبغي قتل أى مريض في مستشفى، ولا إطلاق النار على أي مدني أثناء محاولته الفرار من منزله يجب أن تتوقف هذه الهجمات المروعة، ويجب احترام القانون الإنساني الدولي.

الصليب الأحمر يؤكد تدمير متعمد للخدمات الأساسية

وأضاف تقرير اللجنة: لقد غضّ العالم الطرف عن معاناة المدنيين في السودان من فظائع لا تُصدّق حيث يتعرض المدنيون لهجمات وحشية، وعنف جنسي متفشٍّ، وتدمير متعمد للخدمات الأساسية. المنشآت التي كانت في السابق مخصصة لإنقاذ الأرواح، أصبحت مسرحًا للموت والدمار مضيفا أنه قُتل خمسة من العاملين بجمعية الهلال الأحمر السوداني.

الصليب الأحمر يدعو إلى وقف الفظائع المرتكبة فى السودان

وتابع التقرير: تعتمد حياة الناس في السودان الآن على اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الفظائع لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي بينما يُحرم المدنيون من الأمان والكرامة

ودعا تقرير اللجنة قادة العالم التحلي بالشجاعة السياسية لوقف القتل وضمان عودة أطراف النزاع باحترام القانون الإنساني الدولي في سلوكها

