شبكة أطباء السودان: 7 قتلى بهجوم مسيرة على مستشفى شمال دارفور

أعلنت شبكة أطباء السودان، في بيان صادر لها اليوم الإثنين، عن سقوط 7 قتلى بهجوم مسيرة على مستشفى في كرنوي شمال دارفور .

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت تقارير إعلامية ، أن 30 امرأة لقيت مصرعها جراء قصف بطائرة مسيرة استهدف منزل عزاء في قرية اللويب شرق الأبيض وسط ولاية شمال كردفان في السودان.

مقتل 30 امرأة جراء قصف مسيرة تابعة للدعم السريع على ولاية شمال كردفان



وأفاد موقع روسيا اليوم بأن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة 49 امرأة حيث وثق مقطع فيديو دخانا متصاعدا وأشخاصا مذعورين يهربون من مكان الغارة.



وقالت مواقع إخبارية محلية إن "قوات الدعم السريع" قصفت التجمع المدني.

وتقع منطقة اللويب بالقرب من إدارية خورطقت التابعة لمحلية شيكان بولاية شمال كردفان التي تشهد منذ أيام توترا متصاعدا نتيجة العمليات العسكرية المتصاعدة.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد العمليات العسكرية في الإقليم، الذي يشهد منذ أسابيع غارات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تقارير عن خسائر بشرية وموجات نزوح متزايدة.

وتزايدت خلال الأشهر الأخيرة الهجمات بالطائرات المسيرة على المدن والمناطق المأهولة بما في ذلك مواقع للمنظمات الإنسانية ومخيمات النازحين، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية وصعوبة إيصال المساعدات بسبب انعدام الأمن واستهداف العاملين في المجال الإغاثي.

