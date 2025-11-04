3 عروض لفرقة القاهرة للعرائس خلال نوفمبر

ضمن فعاليات البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، تواصل فرقة القاهرة للعرائس بقيادة الدكتور أسامة محمد علي نشاطها الفني المكثّف خلال شهر نوفمبر، من خلال مجموعة من العروض والمشاركات الموجّهة للأطفال والجمهور العام.

عروض فرقة القاهرة للعرائس

ويُعرض على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة العرض المسرحي "مروان وحبة الرمان" من إخراج ياسر عبد المقصود، وذلك أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام السابعة مساءً وحتى منتصف نوفمبر، ضمن خطة الفرقة لدعم مسرح الطفل وتقديم محتوى فني هادف يجمع بين المتعة وغرس القيم الإنسانية النبيلة في نفوس الصغار.

كما تشارك الفرقة في مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي في دورته الثالثة، المقام بأكاديمية الفنون خلال الفترة من 10 حتى 14 نوفمبر، حيث تقدم يوم 11 نوفمبر عرض "ذات والرداء الأحمر" من إخراج نادية الشويخ، ضمن برنامج عروض المهرجان الموجّهة للأطفال.

وتستعد الفرقة كذلك للانطلاق في جولة فنية بمحافظتي الفيوم والمنيا بدءًا من 15 نوفمبر، لتقديم العرض الشهير "الليلة الكبيرة" كلمات صلاح جاهين وإخراج صلاح السقا، وذلك بالتعاون مع فرقة التجوال والمواجهة بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، في إطار خطة وزارة الثقافة للوصول بالعروض المسرحية إلى مختلف أقاليم مصر ونشر الفنون في ربوع الوطن.

وتختتم فرقة القاهرة للعرائس نشاطها خلال شهر نوفمبر بالمشاركة بأحد عروضها المتميزة في الملتقى السابع للأراجوز والعرائس التقليدية، والمقام خلال الفترة من 26 حتى 28 نوفمبر 2025، والذي يحتفي بفنون الدمى والعرائس الشعبية، ويسهم في الحفاظ على هذا التراث الفني الأصيل وإبراز مكانته في المشهد الثقافي المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.