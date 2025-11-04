هل يدعم محمد شريف صفوف الأهلي في السوبر المصري؟

قال مصدر داخل الأهلي إن محاولات تجهيز محمد شريف مهاجم الفريق مستمرة من أجل تدعيم هجوم الفريق.

أضاف المصدر أن حالة اللاعب تحسنت وأصبح قريبا من تدعيم صفوف الفريق مجددا بعد قطعه شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية.

وأوضح أن هناك إمكانية للحاق اللاعب بالمباراة الثانية في كأس السوبر المصري سواء صعد الفريق للنهائي أو تواجد في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الإمارات مساء اليوم؛ استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر أن ينطلق المران في تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، حيث يركز الجهاز الفني على الجوانب الفنية والبدنية لرفع جاهزية اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مساء أمس إلى فندق الإقامة بمدينة العين، وحصل الفريق على راحة عقب رحلة السفر، من القاهرة إلى الإمارات.

