حوادث

التحقيقات تكشف سر مقتل شخصين في مشاجرة بالسلام

انتقل فريق من نيابة السلام بالقاهرة لمعاينة مسرح جريمة مقتل شخصين خلال مشاجرة نشبت بينهم بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة السلام.

 وصرحت بدفن جثتي المتوفيين عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.  

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين اثنين مسنين قام أحدهما بطعن الآخر بسلاح ابيض فأسقطه قتيلا، فتدخل ابن القتيل على الفور، وقام بطعن قاتل والده فأسقطه غارقا في دمائه.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بدائرة القسم ومصرع شخصين، على الفور انتقلت قوة امنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات بينهما استخدموا فيها الأسلحة البيضاء.

 وأسفرت عن مصرع شخصين، تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الواقعة.

الجريدة الرسمية