رسالة مؤثرة من أحمد كرارة قبل دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة حرجة

أثار الفنان أحمد كرارة، شقيق النجم أمير كرارة، قلق جمهوره بعد الكشف عن خضوعه لعملية جراحية حرجة.

أعلنت صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” عن دخوله غرفة العمليات اليوم عن طريق صورة وتعليق يقول “فضلا وليس امرًا أرجو الدعاء باسم احمد كرارة فهو حاليا يخضع لعملية جراحية كبيرة”.

كما نشرت شقيقته نور كرارة عبر صفحته قائلة: “فضلا وليس أمرًا، ادعوا لأخويا أحمد كرارة، لإجراء عملية كبيرة.. اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، واحفظه بعينك التي لا تنام يا رب”.

الفنانون يدعون بالشفاء لأحمد كرارة

وتفاعل عدد من الفنانين مع الخبر، مقدمين له الدعم والدعوات بالشفاء، من بينهم الفنان شريف إدريس الذي كتب عبر صفحته على فيس بوك: “أرجو الدعاء للصديق والأخ أحمد كرارة..ربنا يعفو عنك ويشفيك يا أحمد ويخليك لولادك يا حبيبي”، وكتب أيضا “ألف مليون سلامة للصديق والأخ أحمد كرارة..ربنا يشفيك ويعفو عنك وتقوم بالسلامة يا رب..أسألكم الدعاء”.

كما دعا له الفنان حمزة العيلي متمنيًا له تمام العافية والشفاء العاجل، حيث كتب هو الآخر عبر صفحته " دعواتكم الصادقة للفنان والصديق الغالي بالشفاء العاجل إن شاء الله هو حاليًا في العناية المركزة بعد إتمام عملية كبيرة وحرجة.. شفاه الله وعافاه وكل مريض يارب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.