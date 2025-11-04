الحصري لـ"المرتل" و"قارئ الأولياء" لـ"المجود"، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تزخر خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات المصحف المرتل

الساعة 06:00 تلاوة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة النور – مدة التلاوة: 30 دقيقة

الساعة 09:54 تلاوة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور النور – الفرقان – آخر الشعراء – مدة التلاوة: 29 دقيقة

الساعة 10:00 تلاوة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي الشعراء – النمل – مدة التلاوة: 29 دقيقة

الساعة 10:44 تلاوة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي النمل – القصص – مدة التلاوة: 30 دقيقة

الساعة 12:03 تلاوة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي القصص – العنكبوت – مدة التلاوة: 29 دقيقة

الساعة 17:40 تلاوة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي العنكبوت – الروم – مدة التلاوة: 30 دقيقة

الساعة 19:05 تلاوة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور الروم – الفرقان – السجدة – الأحزاب – مدة التلاوة: 30 دقيقة

الساعة 21:32 تلاوة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأحزاب – مدة التلاوة: 28 دقيقة

الساعة 01:00 بعد منتصف الليل

تلاوة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي سبأ – فاطر – مدة التلاوة: 29 دقيقة

الساعة 02:22 تلاوة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور فاطر – يس – أوائل الصافات – مدة التلاوة: 28 دقيقة

الساعة 02:54 تلاوة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي الصافات – ص – مدة التلاوة: 31 دقيقة

الساعة 05:33 تلاوة للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي ص – الزمر – مدة التلاوة: 28 دقيقة

فقرة المصحف المرتل برواية ورش

الساعة 20:00 تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري – برواية ورش

من آية 23 من سورة التوبة إلى آية 61 مدة التلاوة: 27 دقيقة (تسبقها تقدمة للشيخ محمود برائق)

الساعة 21:00 تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد – برواية ورش من سورة هود من الآية 56 إلى ختام السورة مدة التلاوة: 23 دقيقة (تسبقها تقدمة للشيخ محمود برائق)

الختمة المرتلة

الساعة 01:51 بعد منتصف الليل تلاوة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر

من الآية 59 من سورة الأنعام إلى الآية 132 – مدة التلاوة: 29 دقيقة

تلاوات القرآن المجود ليوم الثلاثاء 13 جمادى الأولى 1447 هـ

08:00 صباحًا تلاوة للشيخ محمود علي البنا – ما تيسر من سورة المجادلة – 30 دقيقة

17:29 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب – ما تيسر من سورة القمر – 42 دقيقة

23:15 (قرآن السهرة) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد – ما تيسر من سور المزمل / الضحى / الشرح / التين – 41 دقيقة

03:26 (قبل الفجر) تلاوة للشيخ عبد العاطي ناصف الذي اشتهر الشيخ بحبه للأولياء ومساجد آل البيت حتى أطلقوا عليه لقب “قارئ الأولياء”– ما تيسر من سورة الأنفال – 30 دقيقة

