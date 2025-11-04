مسؤولو الإسكان يتفقدون محطات الصرف الصحي بالشروق

استقبل المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، المهندس عبدالرؤوف الغيطي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، وذلك لتفقد ومتابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحي بالمدينة.

شملت الجولة التفقدية محطة رفع الصرف الصحي رقم (3): بطاقة تصميمية تبلغ 120 ألف م³ يوميًا، وتخدم قطاع غرب المدينة بالكامل.

محطة المعالجة بطاقة 27 ألف م³ يوميًا: تستقبل المياه الخام من محطة الرفع (3)، ويتم معالجتها ثلاثيًا لضخها إلى المسطحات الخضراء ومدينة المستقبل، ومحطة المعالجة بطاقة 60 ألف م³ يوميًا: تخدم قطاع شرق المدينة بالكامل، ويتم معالجة المياه ثلاثيًا لضخها إلى المسطحات الخضراء داخل المدينة.



وأكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي أن محطات الصرف الصحي بمدينة الشروق تُعد ركيزة أساسية في منظومة الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة، من خلال معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء، بما يسهم في استدامة الموارد المائية والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

واكد مساعد نائب رئيس الهيئة للمرافق بوضع خطة تشغيل وصيانة متكاملة يتم إعدادها لضمان جاهزية المحطات بكامل طاقتها الاستيعابية والتشغيلية خلال موسم الشتاء،

وأشار الى ضرورة التأكد من كفاءة المعدات والمولدات الكهربائية واستعدادها للعمل بكامل طاقتها، ومراجعة أنظمة التشغيل والتحكم الآلي، إلى جانب اختبار شبكات الطرد وخطوط الانحدار والمصافي الميكانيكية للتعامل مع أي زيادات مفاجئة في كميات المياه الناتجة عن الأمطار.

كما اشار مساعد نائب رئيس الهيئه إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار منهج وقائي متكامل يهدف إلى الحفاظ على استقرار المنظومة التشغيلية وضمان استمرارية العمل بالمحطات دون انقطاع،

ومن جانبه، أكد المهندس بسام محمد فضل أن جهاز مدينة الشروق مستمر في متابعة أعمال المرافق الحيوية بشكل يومي، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مشيرًا إلى أن الجهاز لا يدّخر جهدًا في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة بالمدينة.

