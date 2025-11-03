أهم مشروعات شركة مدينة مصر بالقاهرة الجديدة

تواصل شركة مدينة مصر للتطوير العقاري حياكة ملامح الحياة العصرية، عبر تقديمها لمجتمعات سكنية تحمل معنى الرقي وتندمج فيها الحداثة والرؤى المستقبلية، كونها منذ تأسيسها قبل 60 عاما استطاعت إرساء قواعدها كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري، مع امتلاكها باعا كبيرا من الخبرة في التخطيط للمدن المتنامية، وذلك يظهر جليًا في مشروعاتها التي تحمل معنى المدن المتكاملة وليست فقط مشروعات سكنية.

انطلاقًا من رؤية مستقبلية للشركة لإبداع حياة شاملة، بدأت بتخطيطها وإنشائها لمدينة نصر، والتي تعد من أكبر المدن في القاهرة الكبرى، تستكمل نجاحاتها بمشروعات سكنية تتمتع بالرفاهية والدمج بين الخدمات الذكية والمساحات المرنة، والتي من بينها: كمبوند سراي القاهرة الجديدة، كمبوند ذا بترفلاي المستقبل سيتي، كونهم يقدمون تجربة سكنية واستثمارية تتجاوز التوقعات، في قلب واحدة من أسرع المناطق نموًا في مصر.

تفاصيل عن كمبوند سراي القاهرة الجديدة sarai new cairo

يأتي كمبوند سراي القاهرة الجديدة كمثال حقيقي على أهم المدن السكنية التي تقدم رغد الحياة عبر مقومات عصرية وتصميم يتمتع بالذكاء والطابع الأوروبي، بالإضافة إلى أنه كمبوند متعدد الاستخدامات مما يجعلك تسكن في مكان رحب يوفر لك نمط الحياة الراقي بكل معاييره، في موقع إستراتيجي يتاخم مدينتي وعلى طريق السويس مباشرةً، بالقرب من أهم المحاور والأماكن الخدمية والترفيهية، بشكل ييسر من حياة سُكان الكمبوند.

اعتمدت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير على تقديم خيارات سكنية متباينة مقسمة على 9 مراحل، كل مرحلة منهم تحمل طابع أوروبي عصري يمزج بين الرفاهية والاستدامة؛ بشكل يضمن بقائك وسط بيئة سكنية واستثمارية مثالية، كما تقدم الشركة وحدات متنوعة من شقق سكنية، فلل مستقلة، تاون هاوس، توين هاوس بمساحات مختلفة تلبي احتياجات مختلف الفئات، وإليك التفاصيل الكاملة حول مشروع سراي:

موقع مشروع سراى نيو كايرو

يقع Compound sarai new cairo على طريق القاهرة السويس عند الكيلو 45 مباشرةً بالقرب من طريق الأمل.

كما يقترب من أهم المدن، مثل: مدينتي، الشروق، مدينة نصر، التجمع الخامس، والرحاب.

10 دقائق تفصلك عن الطريق الدائري وشارع التسعين.

15 دقيقة فقط بين سراي ومطار القاهرة الدولي.

5 دقائق فقط تبعدك عن العاصمة الإدارية الجديدة.

القرب من أهم الجامعات، مثل: 10 دقائق فقط عن الجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية.

مساحة كمبوند sarai new cairo

جاء مشروع كمبوند سراي مدينة مصر على بحيرة كبيرة تمتد على نحو 50,000 متر مربع؛ مما يجعلها ميزة استثنائية لمشروع من أهم مشروعات القاهرة الجديدة، أما عن المساحة الإجمالية للكمبوند، فقد جاء على نحو 5,5 مليون متر مربع، تم استغلالها بشكل ذكي ومثالي من خلال 9 مراحل سكنية.

مراحل سراي هي (esse - Rai Valleys - Sheya Residence - Rai Views - Elan - Varana - Cavana - EastWave - Taval) تم إنشائها على تلك المساحة الهائلة، بالإضافة إلى مول Arena Strip Mall لتلبية كافة الخدمات للسكان.

أنواع ومساحات الوحدات في كمبوند سراي

وفق توفير وحدات بمساحات وأنواع متباينة، جاء تصميم ماستر بلان كمبوند سراي مقسم لوحدات على النحو التالي:

شقق سكنية من غرفتين: تبدأ مساحاتها من 126 متر مربع.

شقق سكنية مكونة من 3 غرف: بمساحات تبدأ من 165 متر مربع.

تاون هاوس: تبدأ من 170 متر مربع.

توين هاوس: تبدأ من 190 متر مربع.

فلل مستقلة: تبدأ من 200 متر مربع.

أسعار وحدات Compound sarai new cairo

يبدأ سعر المتر في كمبوند سراي من 50,000 جنيه مصري .

أما عن إجمالي سعر شقق سكنية للبيع في سراي كمبوند مدينة مصر، فتبدأ من 5,500,000 جنيه مصري.

أنظمة الحجز والسداد في كمبوند سراي القاهرة الجديدة

مقدم تعاقد يبدأ من دفع 10% فقط من قيمة الوحدة.

فترة تقسيط تصل إلى 8 سنوات بأقساط متساوية.

تفاصيل عن كمبوند ذا بترفلاي المستقبل سيتي Compound The Butterfly Mostakbal City

في قلب المستقبل سيتي التي تعد من أرقى المدن الجديدة، تطلق شركة مدينة مصر مشروعها السكني كمبوند ذا بترفلاي المستقبل سيتي ، كدليل قوي على تقديمها لكيانات مجتمعية سكنية داخل أهم المدن الجديدة، حيث يهدف الكمبوند لتوفير بيئة مثالية عصرية لسكانه مع إتاحة باقة هائلة من الخدمات والمرافق التي تُيسر من الحياة.

اهتمت مدينة مصر بأن تضع مشروعها في موقع حيوي داخل مدينة المستقبل سيتي، على محور الأمل، لتكون على مقربة من أهم الخدمات والطرق، كما يضم مشروع ذا بترفلاي مجموعة فريدة من الوحدات التي تمتاز بالفخامة والعصرية في تصميمها من تاون هاوس، فلل مستقلة، وإس فيلا S vila.

الكمبوند يتواجد على مساحة شاسعة قدرت بنحو 200 فدان، كما جاء التصميم الهندسي بشكل إبداعي فريد، على شكل فراشة، ليوضح الجمال والإبداع اللامتناهي داخل The Butterfly Mostakbal City.

موقع كمبوند ذا بترفلاي القاهرة الجديدة

يقع ذا بترفلاي على مقربة شديدة من محور الأمل.

يبتعد المشروع دقائق قليلة عن الجامعة الأمريكية.

كما تفصلك دقائق قليلة عن أهم الطرق، مثل: طريق السويس والطريق الدائري.

يتاخم The Butterfly أهم المدن في القاهرة، وهي: مدينتي، الرحاب، العاصمة الإدارية الجديدة.

مساحة مشروع ذا بترفلاي المستقبل سيتي

وفق تناغم فريد بين المساحات الخضراء والمساحات الإنشائية، تم تصميم كمبوند ذا بترفلاي على مساحة هائلة بلغت نحو 200 فدان، مصممة على الطراز الأوروبي يوحي بالفخامة والتميز، مع تباين واضح في المساحات لتلبي كافة احتياجات السكان والمستثمرين في بيئة سكن مثالية.

أنواع ومساحات الوحدات في كمبوند The Butterfly Mostakbal City

تاون هاوس: بمساحات تبدأ من 230 متر مربع .

فلل مستقلة: تبدأ مساحاتها من 175 متر مربع .

اس فيلا S Villa: تبدأ من 212 متر مربع.

أسعار وحدات كمبوند ذا بترفلاي المستقبل سيتي

تاون هاوس للبيع في ذا بترفلاي كمبوند بسعر يبدأ من 18,000,000 جنيه مصري .

يبدأ سعر فيلا مستقلة بمشروع ذا بترفلاي مدينة مصر من 22,000,000 جنيه مصري .

يأتي سعر وحدات S Villa بدايةً من 15,000,000 جنيه مصري.

أنظمة الحجز والسداد في كمبوند ذا بترفلاي المستقبل سيتي

مقدم تعاقد وحدتك السكنية في كمبوند ذا بترفلاي يبدأ من 10% فقط من قيمة الوحدة.

يصل تقسيط باقي المبلغ حتى 8 سنوات بأقساط متساوية.

تستطيع دفع جدية حجز مبلغ 100,000 جنيه مصري.

إلى هنا قد وصلنا إلى ختام حديثنا عن أهم مشروعات شركة مدينة مصر بالقاهرة الجديدة والتي لا تكف عن الإبداع والتطور بإنشاء مشاريع سكنية تلبي احتياجات السكان والمستثمرين بأسعار تنافسية وأنظمة سداد مرنة.

