سياسة

حماة الوطن ينظم مؤتمرات وجولات جماهيرية لدعم مرشحى القائمة الوطنية في انتخابات النواب 2025

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

علي مدار اليوم والأيام الأخيرة، كثف حزب حماة الوطن تحركاته وجهوده، لتنظيم عدد من المؤتمرات الجماهيرية، لدعم مرشحيه علي مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر بمختلف المحافظات.

انتخابات مجلس النواب 2025


حيث عقد اليوم مؤتمرًا جماهيريًا بالفيوم دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025، ويأتى ذلك استكمالا للاستعدادات المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، وبحضور العمدة الحسيني مصطفي أمين محافظة الفيوم، ولفيف من قيادات وكوادر وأعضاء أمانة محافظة الفيوم بالحزب، والقيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

وأكد المتحدثون خلال المؤتمر على أهمية المشاركة الواعية والإيجابية في الانتخابات، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا يعكس إرادة شعبية، ويسهم في دعم مسيرة الدولة نحو ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

كما نظم الحزب مؤتمرًا جماهيريًا بالمنيا دعمًا لمرشحيه في انتخابات مجلس النواب 2025، بالإضافة إلي جولات جماهيرية، بقرية صفط اللبن وقرية البرجاية بمركز المنيا، دعمًا لمرشحيه

وأكد جميع الحضور على أهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة من المواطنين في العملية الانتخابية، والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع ليكون صوتهم شاهدًا على مواصلة مسيرة التنمية والبناء المؤسسي للدولة المصرية وتعزيز مسيرتها الديمقراطية.

الفريق محمد عباس حلمي


وخلال الأيام الماضية نظم الحزب مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمطروح، وشهد المؤتمر الذي تزامن مع انطلاق الدعاية الانتخابية، حضورًا كبيرًا ومشاركة واسعة من القيادات الحزبية والأعضاء والمواطنين.

وجاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن، اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن وكيل مجلس الشيوخ، اللواء طارق عبد الباعث بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، العمدة سعيد أبو تمر أمين أمانة القبائل العربية والعائلات المصرية المركزية، الأستاذ محمد مجاهد أمين محافظة الإسكندرية.

كما شهد المؤتمر حضور قيادات وكوادر وأعضاء أمانة محافظة مطروح، والقيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد جميع الحضور على أهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة من المواطنين في العملية الانتخابية، والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع ليكون صوتهم شاهدًا على مواصلة مسيرة التنمية والبناء المؤسسي للدولة المصرية وتعزيز مسيرتها الديمقراطية.

1000176408
1000176408
1000176407
1000176407
1000176406
1000176406


كما نظم حزب حماة الوطن مؤتمرًا جماهيريًا بمحافظة بني سويف، دعمًا لمرشحيه، وشهد المؤتمر حضور قيادات وكوادر وأعضاء أمانة محافظة بني سويف، والقيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

العملية الانتخابية

 

وأكد جميع الحضور على أهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة من المواطنين في العملية الانتخابية، والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع ليكون صوتهم شاهدًا على مواصلة مسيرة التنمية والبناء المؤسسي للدولة المصرية وتعزيز مسيرتها الديمقراطية.

