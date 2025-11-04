متابعة أعمال الصيانة لشقق سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة

عقد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، اجتماعا مع العضو المنتدب التنفيذي "لشركة التعمير لإدارة المرافق"، لمتابعة أعمال النظافة والصيانة بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحور محدودي الدخل، وخلال الاجتماع تم مناقشة أعمال النظافة والصيانة الشاملة لعمارات الإسكان الاجتماعي لعدد (١٧٧) عمارة، في إطار الخطة المعتمدة لتغطية هذه المجمعات السكنية الهامة،

وشدد رئيس الجهاز خلال اللقاء على عدة نقاط أساسية لضمان تحقيق المستوى المطلوب من الخدمة، وهي:

- ضرورة التزام عمال الشركة بارتداء الزي الموحد لتعزيز الانطباع المهني المنظم والموثوق.

- تنفيذ الأعمال على أكمل وجه مع التأكيد على معايير الجودة والكفاءة في كل من أعمال النظافة وأعمال الصيانة.

- التطبيق الكامل والدقيق لإجراءات الصحة والسلامة حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين على حد سواء.

- الالتزام التام ببرنامج النظافة والصيانة المعتمد لضمان استمرارية الخدمات والمحافظة على حالة العمارات.

وأكد المهندس أحمد العربي أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف - مياه) بالمناور، وسقية الأسطح، وبوابات العمارات، فضلا عن أعمال النظافة (للسلالم، والحوائط، والنوافذ)، بجانب صيانة أعمال إنارة المداخل، والسلالم، وغير ذلك من أعمال الصيانة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية بالمدينة،

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من الجهاز لضمان توفير بيئة معيشية مناسبة وآمنة لسكان عمارات الإسكان الاجتماعي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

