أبرز السيارات المشاركة في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

في لحظة تُجسّد فخر الماضي وإشراقة المستقبل، شاركت ستيلانتس كأحد الخمسة الرعاة الرئيسيين للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، أحد أضخم وأهم الصروح الثقافية في العالم، والذي شهد حضور قادة دول وملوك وشخصيات دولية بارزة في حدث استثنائي يضع مصر مجددًا في قلب المشهد الحضاري العالمي.



وفي ذات السياق علق هشام حسني، المدير التنفيذي لمجموعة ستيلانتس مصر، عن فخره بمشاركة أوبل وبيجو في هذا الحدث التاريخي قائلًا: "يشرفنا أن تكون علامتان من علاماتنا التجارية جزءًا من هذا الإنجاز المصري العظيم الذي يعيد إحياء تراثنا العريق أمام أنظار العالم، ودعم تلك العلامات لافتتاح المتحف المصري الكبير يجسّد إيماننا العميق بقدرة مصر على الجمع بين حضارة الماضي ورؤية المستقبل، كما يعكس التزام علامات ستيلانتس بالمساهمة في مسيرة التنمية الثقافية والاقتصادية للبلاد".



وتمثل هذه المشاركة فرصة فريدة لـ أوبل وبيجو لتأكيد مكانتهما كعلامتين تجسدان روح التطور والتميّز، وتربطان بين الإبداع الأوروبي والإرث المصري العريق، كما تمنح هذه الرعاية لعلامات ستيلانتس حضورًا استثنائيًا ضمن حدث عالمي يتابعه الملايين حول العالم، ما يعزز ارتباط العلامة بالتميز، والجمال، والقيم الإنسانية المشتركة التي يجسدها المتحف المصري الكبير.



واختتم حسني تصريحه بالتأكيد على أن مشاركة علامات ستيلانتس في هذا الحدث تمثل "جسرًا من التعاون بين الثقافة والتكنولوجيا، بين الماضي الذي نفخر به والمستقبل الذي نصنعه".

