النيابة الإدارية تعقد ندوة حول تطبيق مبادئ السلوك الوظيفي

عقد مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة التحقيقات الداخلية برئاسة المستشار جمال أبيب، اليوم الأحد، فعاليات ورشة عمل حول "الأُطر الحاكمة لتطبيق التعليمات الإدارية للنيابة الإدارية الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم ٧٠ / ٢٠٢٤"، وذلك بمشاركة (٣٠) من الإداريين من مختلف جهات العمل بالنيابة الإدارية.

استهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور أيمن نبيل

واستهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالحضور، ونقل إليهم تحيات المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، وتمنياته بدوام التوفيق والسداد.

وأكد مدير المركز أن الهدف من هذه الورشة هو ترسيخ نصوص التعليمات الإدارية ومبادئ مدونة السلوك الوظيفي من خلال مجموعة من التطبيقات العملية التي تسهم في تعزيز قدرات أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للمستشار جمال أبيب مدير وحدة التحقيقات الداخلية، على تعاونه المثمر في تنسيق هذه الورشة.

ومن جانبه أعرب المستشارجمال أبيب - مدير وحدة التحقيقات الداخلية عن سعادته بالتعاون مع مركز التدريب القضائي، فى تنسيق هذه الورشة، وأكد على أن أعضاء الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية يشكلون الجناح الثاني في المنظومة القضائية، وأن دعمهم وتطوير قدراتهم بصورة دائمة ومستمرة، يُعد ضرورة أساسية لضمان أداء مهامهم على الوجه الأكمل؛ بما يتوافق مع نصوص التعليمات الإدارية ويُسهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنجاز داخل النيابة الإدارية.

وتضمن البرنامج التدريبي لورشة العمل ثلاث محاضرات رئيسية، تفضلت بإلقائها نخبة من المستشارات عضوات وحدة التحقيقات الداخلية، جاءت وفقًا للترتيب الزمني التالي:

"دليل التعليمات الإدارية" وتفضلت بإلقائها المستشارة إيمان عبد الكريم.

"مدونة السلوك الوظيفي"، وتفضلت بإلقائها المستشارة الدكتورة أماني زين.

"تطبيقات عملية"، وتفضلت بإلقائها المستشارة الدكتورة حنان طلعت.

وفي ختام الفعاليات تم تسليم المتدربين شهادات المشاركة في ورشة العمل.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

