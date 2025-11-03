الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مجلس الدولة يرفض طعن شركة ضد قرار لـ "التسجيل التجاري"

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، طعنا مقدما من شركة على نموذج صناعي يشكل عبوة بلاستيكية، يطالب بإلغاء قرار إدارة النماذج الصناعية بمصلحة التسجيل التجاري، الرافض لتسجيل هذه العبوة، وأيدت المحكمة هذا الرفض لعدم وجود ابتكار بالعبوة يستدعي التسجيل.

  الشركة الطاعنة  قدمت طلبا لتسجيل نموذج صناعي عبارة عن عبوة بلاستيك

وثبت أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلي إدارة النماذج الصناعية بمصلحة التسجيل التجاري، لتسجيل نموذج صناعي عبارة عن عبوة بلاستيك، إلا أن إدارة التصميمات والنماذج الصناعية قررت رفض الطلب لافتقاده عنصر الجدة ولعرضه على الجمهور وتداوله بالأسواق قبل تقديم طلب التسجيل، فتظلمت الشركة وتم رفض التظلم.

وثبت للمحكمة، بالإطلاع علي صورة النموذج الصناعي، أنه “عبارة عن نموذج صناعى لعبوة من البلاستيك ولا ينطوي علي اختلافات جوهرية تميزه عنه، ولا يوجد به قدر من الابتكار والجدة والإبداع التي تجعله مميزًا عن غيره من النماذج مما ينتفي معه شرط الجدة”.

 كما لم يقدم الطاعن ما يفيد إساءة استعمال السلطة من جانب الجهة الإدارية أو ينفى الأسباب التى استندت إليها الجهة الإدارية فى قرارها ومن ثم يُحمل القرار الرافض للنموذج، على قرينة الصحة ويكون مطابقًا لصحيح حكم القانون وقائمًا على أساس سليم من القانون متعينًا بذلك الحكم برفض الدعوى.

حمل  الطَّعن رقم 19133 لسنة 71 ق. عُليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة القضاء الإدارى المحكمة الإدارية العليا غبوة بلاستيك نموذج صناعي الصحة

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تعقد ندوة حول تطبيق مبادئ السلوك الوظيفي

الإدارية العليا: رسائل الواتس ليست دليلا على الإدانة إذا لم توثق من الفنيين

الحكم في دعوى إلزام الصحفيين بقيد الحاصلين على أحكام لجلسة 23 نوفمبر

الأكثر قراءة

ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

قرعة الكونفدرالية الأفريقية بمشاركة الزمالك والمصري (بث مباشر)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

التعليم والنقل والطاقة أبرزها، آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الألمانية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلة وتودد، 10 أدعية للأحباب في الصباح لا تفوتها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية