مجلس الدولة يرفض طعن شركة ضد قرار لـ "التسجيل التجاري"

رفضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، طعنا مقدما من شركة على نموذج صناعي يشكل عبوة بلاستيكية، يطالب بإلغاء قرار إدارة النماذج الصناعية بمصلحة التسجيل التجاري، الرافض لتسجيل هذه العبوة، وأيدت المحكمة هذا الرفض لعدم وجود ابتكار بالعبوة يستدعي التسجيل.

الشركة الطاعنة قدمت طلبا لتسجيل نموذج صناعي عبارة عن عبوة بلاستيك

وثبت أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب إلي إدارة النماذج الصناعية بمصلحة التسجيل التجاري، لتسجيل نموذج صناعي عبارة عن عبوة بلاستيك، إلا أن إدارة التصميمات والنماذج الصناعية قررت رفض الطلب لافتقاده عنصر الجدة ولعرضه على الجمهور وتداوله بالأسواق قبل تقديم طلب التسجيل، فتظلمت الشركة وتم رفض التظلم.

وثبت للمحكمة، بالإطلاع علي صورة النموذج الصناعي، أنه “عبارة عن نموذج صناعى لعبوة من البلاستيك ولا ينطوي علي اختلافات جوهرية تميزه عنه، ولا يوجد به قدر من الابتكار والجدة والإبداع التي تجعله مميزًا عن غيره من النماذج مما ينتفي معه شرط الجدة”.

كما لم يقدم الطاعن ما يفيد إساءة استعمال السلطة من جانب الجهة الإدارية أو ينفى الأسباب التى استندت إليها الجهة الإدارية فى قرارها ومن ثم يُحمل القرار الرافض للنموذج، على قرينة الصحة ويكون مطابقًا لصحيح حكم القانون وقائمًا على أساس سليم من القانون متعينًا بذلك الحكم برفض الدعوى.

حمل الطَّعن رقم 19133 لسنة 71 ق. عُليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.