الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يشهد انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الثانوية

انتخابات المكتب التنفيذي
انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الدقهلية، فيتو

شهد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الدقهلية للمرحلة الثانوية، والتي انعقدت بمدرج مدرسة بن لقمان الإعدادية بنين، بحضور الدكتور حازم الألفي مدير عام الشئون التنفيذية، وخالد الشحات مدير إدارة الشئون القانونية، وعبد الغني الغازي موجه عام التربية الاجتماعية، وبحضور 18 أمين اتحاد طلاب من  إدارات المديرية ممن لهم حق التصويت.

بدأت الإجراءات بالسلام الوطنى ثم آيات من الذكر الحكيم وبعض الفقرات الفنية بإشراف  خالد ضيف موجه عام التربية الموسيقية. 

 

وقام الرائد العام للمرحلة الثانوية بتشكيل اللجنة الثلاثية لإجراء الانتخابات بإشراف خالد الشحات مدير إدارة الشئون القانونية.

 وانتهت بفوز الطالب كريم السيد عيد عبد المنعم بمنصب أمين اتحاد طلاب المديرية، والطالبة أسماء أحمد طاهر العزبي بمنصب الأمين المساعد.

 كما تم انتخاب مقرري اللجان الخمس (الدينية والثقافية - الاجتماعية - العلمية - الرياضية الكشفية - الفنية).

أشار الرشيدي إلى أن هذه التجربة الديمقراطية تعمل على صقل الوعي لدى القيادات الطلابية وتدريبهم على ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية في مستقبل حياتهم؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على الارتقاء بالوعي السياسي لدى الأجيال الجديدة، ويصب في مصلحة الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجربة الديمقراطية المهندس محمد الرشيدي المكتب التنفيذي اللجنة الثلاثية تربية والتعليم الوعي السياسي زارة التربية والتعليم كيل اول وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

حملة مكبرة للعلاج الحر بالدقهلية تغلق مصحة إدمان غير مرخصة بأجا

الأكثر قراءة

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-2026

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

بعد موافقة اللجنة التشريعية، مصير 9 اتفاقيات محالة إلى اللجان النوعية

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشجار مع الميت في المنام وعلاقته بخلافات مع أحد المقربين

عباقرة ولكن مجهولون، "الأغلب بن جثم" شاعر عاقبه عمر بن الخطاب لهذا السبب

رئيس جامعة الأزهر لـ الوافدين: العلم رسالة سامية تبني الأمم

المزيد
الجريدة الرسمية