وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يشهد انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الثانوية

شهد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب الدقهلية للمرحلة الثانوية، والتي انعقدت بمدرج مدرسة بن لقمان الإعدادية بنين، بحضور الدكتور حازم الألفي مدير عام الشئون التنفيذية، وخالد الشحات مدير إدارة الشئون القانونية، وعبد الغني الغازي موجه عام التربية الاجتماعية، وبحضور 18 أمين اتحاد طلاب من إدارات المديرية ممن لهم حق التصويت.

بدأت الإجراءات بالسلام الوطنى ثم آيات من الذكر الحكيم وبعض الفقرات الفنية بإشراف خالد ضيف موجه عام التربية الموسيقية.

وقام الرائد العام للمرحلة الثانوية بتشكيل اللجنة الثلاثية لإجراء الانتخابات بإشراف خالد الشحات مدير إدارة الشئون القانونية.

وانتهت بفوز الطالب كريم السيد عيد عبد المنعم بمنصب أمين اتحاد طلاب المديرية، والطالبة أسماء أحمد طاهر العزبي بمنصب الأمين المساعد.

كما تم انتخاب مقرري اللجان الخمس (الدينية والثقافية - الاجتماعية - العلمية - الرياضية الكشفية - الفنية).

أشار الرشيدي إلى أن هذه التجربة الديمقراطية تعمل على صقل الوعي لدى القيادات الطلابية وتدريبهم على ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية في مستقبل حياتهم؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على الارتقاء بالوعي السياسي لدى الأجيال الجديدة، ويصب في مصلحة الوطن.

