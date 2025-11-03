مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية
أقيمت اليوم الإثنين، مراسم قرعة مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.
مواعيد دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية
الجولة الأولى: 21- 23 نوفمبر 2025
الجولة الثانية: 28- 30 نوفمبر 2025
الجولة الثالثة: 23- 25 يناير 2026
الجولة الرابعة: 30 يناير- 1 فبراير 2026
الجولة الخامسة:.- 8 فبراير 2026
الجولة السادسة: 13- 15 فبراير 2026
نتائج قرعة الكونفدرالية الأفريقية
المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري- دجوليبا المالي- أولمبيك آسفي المغربي- سان بيدرو الإيفواري.
المجموعة الثانية: الوداد المغربي- مانياما الكونغولي- عزام يونايتد التنزاني- نيروبي يونايتد الكيني.
المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد الجزائري- ستيلينبوش الجنوب أفريقي- أوتوهو الكونغولي- سينجيدا التنزاني.
المجموعة الرابعة: الزمالك المصري- المصري البورسعيدي- كايزر تشيفز الجنوب أفريقي- زيسكو الزامبي.
