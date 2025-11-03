الإثنين 03 نوفمبر 2025
مواعيد مباريات دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية

الكونفدرالية
الكونفدرالية

أقيمت اليوم الإثنين، مراسم قرعة مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.

مواعيد دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية 

الجولة الأولى: 21- 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية: 28- 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة: 23- 25 يناير 2026

الجولة الرابعة: 30 يناير- 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة:.- 8 فبراير 2026

الجولة السادسة: 13- 15 فبراير 2026

نتائج قرعة الكونفدرالية الأفريقية 

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة الجزائري- دجوليبا المالي- أولمبيك آسفي المغربي- سان بيدرو الإيفواري.

المجموعة الثانية: الوداد المغربي- مانياما الكونغولي- عزام يونايتد التنزاني- نيروبي يونايتد الكيني.

المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد الجزائري- ستيلينبوش الجنوب أفريقي- أوتوهو الكونغولي- سينجيدا التنزاني.

المجموعة الرابعة: الزمالك المصري- المصري البورسعيدي- كايزر تشيفز الجنوب أفريقي- زيسكو الزامبي.

