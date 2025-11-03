انطلاق انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية وسط إقبال كبير من الجمعية العمومية

تجرى اليوم انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية. وقد اكتملت الجمعية العمومية بحضور ٢١٦ عضوا.

وعقب اكتمال الجمعية بدأت عملية الاقتراع وسط إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية.

وتجرى الانتخابات على ثلاث فئات لانتخاب ١٢ عضوا من فئات الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بواقع ٤ أعضاء من كل فئة.



وكانت فئة الشركات المتوسطة قد حُسمت بالتزكية لكل من: محمد المهندس رئيس الغرفة الحالي والمهندس حمادة داوود والمهندس أحمد عبد الجواد والمهندسة رشا الكردي، وجميعهم أعضاء مجلس إدارة في المجلس المنتهية ولايته.

ويتنافس في فئة الشركات الكبيرة: المهندس عمرو أبو فريخة والمهندس شادي المنزلاوي والمهندس رأفت الخناجري والمهندس بسيم يوسف وعصام الدسوقي.

أما فئة الشركات الصغيرة فيتنافس فيها كل من: المهندس محمد العايدي وطارق عابدين وأمير نادر رياض وأيمن الفخراني وجابر سعيد محمد.

ومن المقرر أن تنتهي عملية التصويت في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الاثنين، على أن تتم عملية الفرز بعدها، ويتم إعلان النتيجة مباشرة.

