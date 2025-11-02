الأحد 02 نوفمبر 2025
حوادث

حبس عامل بتهمة سرقة الأموال من ماكينات الصراف الآلي في الأميرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الأميرية بحبس عامل بتهمة سرقة ماكينات الصراف الآلي، حيث نفذ 5 عمليات بمنطقة الأميرية 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

سرقة ماكينات الصراف الآلي بالأميرية


تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأميرية يفيد بضبط أحد الأشخاص استغل عمله الفني بإحدى شركات نقل الأموال، وبعد فصله استولى على مفاتيح ماكينات الصراف الآلي وسرقها باستخدامها.

وعثر بحوزته على المفاتيح وعدد من الهواتف المحمولة ومبالغ مالية وبمواجهته اعترف بارتكاب خمس وقائع سرقة بنفس الأسلوب.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

نيابة الأميرية سرقة ماكينات الصراف الآلي سرقة ماكينات الصراف الآلي بالأميرية قسم شرطة الأميرية النيابة العامة

