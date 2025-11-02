الحكم في دعوى إلزام الصحفيين بقيد الحاصلين على أحكام لجلسة 23 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المطالبة نقابة الصحفيين بتنفيذ الأحكام القضائية الحاصل عليها بعض المتدربين للالتحاق بالنقابة وتثبيتهم رسميًا لجلسة 23 نوفمبر المقبل.

وكان عدد من المتدربين قد حصلوا على أحكام قضائية بإدراجهم ضمن جداول نقابة الصحفيين، ورفضت النقابة قيدهم.

إلزام نقابة الصحفيين بقيدهم بالنقابة

وطالبوا في دعواهم التى حملت 42099 لسنة 79 قضائية بإلزام نقابة الصحفيين بقيدهم بالنقابة، واختصمت الدعوى نقيب الصحفيين بصفته.

