الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي

انقلاب سيارة ميكروباص،
انقلاب سيارة ميكروباص، فيتو

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية.

 وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى  بوقوع حادث مرورى.

وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.


وبالفحص، تبين انقلاب سيارة أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث طريق الإسكندرية الصحراوى حادث طريق الإسكندرية طريق الإسكندرية الصحراوي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي طريق مصر الاسكندرية مصر الإسكندرية الصحراوي

