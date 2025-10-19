الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 6 أشخاص، رفع آثار حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي

اسعاف
اسعاف

تمكن رجال المرور من رفع آثار حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الإسكندرية الصحراوى

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طريق الإسكندرية الصحراوي حادث طريق الإسكندرية طريق الإسكندرية الإسكندرية الصحراوي

مواد متعلقة

إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية الصحراوي

الأكثر قراءة

السيسي ردا على طلب الحرب بسبب أهل غزة: أنا عندي 120 مليون مصري وضيف

زغلول صيام يكتب: كل المدربين المساعدين لـ الأجانب في الدوري المصري "شاهد ماشفش حاجة".. آخرهم حازم إمام !!

رابطة المحترفين الإماراتية تطرح تذاكر كأس السوبر المصري وتستعرض ملعبي البطولة

وقف حرب غزة وفوز العناني، السيسي: أكتوبر شهر الانتصارات

تقبيل موسيقار مصري يد محمد عبده يثير الاستياء، والنشطاء: ما فعله مهين (فيديو)

وزير الداخلية الفرنسي: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر لا تقدر بثمن

ماكينة انتصارات، أرقام وإنجازات يورتشيتش مع بيراميدز

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد

سعر السمك اليوم الأحد، البنزين يشعل نار البلطي والسردين والماكريل

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح بالقائمة ورونالدو متصدرًا.. أعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر الاحتفال بالمولد الرجبي للسيد البدوي وعلاقته بـ إبراهيم الدسوقي

مجالس دار الإفتاء تناقش أحكام الضمان في الإسلام

دار الإفتاء تحذر من النظر في خصوصيات الآخرين وانتهاك عوراتهم

المزيد
الجريدة الرسمية