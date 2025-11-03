الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

4 قرارات من النيابة بشأن واقعة العثور على شاب مقتولا في شقته بالمطرية

العثور على شاب مقتولا
العثور على شاب مقتولا في شقته بالمطرية

أمرت نيابة المطرية بالتحفظ علي محتويات شقة بشارع الكابلات بدائرة قسم شرطة المطرية عثر بداخلها على جثة عامل بها طعنات وأثار ضربات، وانتدبت رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات وتفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث لكشف الجناة وسرعة ضبطهم وإحضارهم.   


تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بشارع الكابلات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.


وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وآخرين أقدم خلالها الطرف الأخير على طعنه مما أسفر عن سقوطه قتيلا.


واستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود الذين أكدوا أنهم سمعوا أصوات مشاجرة كبيرة يوم الواقعة صادرة من الشقة التي عثر بداخلها على جثة المتوفى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية